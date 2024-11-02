В Британии собираются повысить налог на прирост капитала для акций и криптовалют

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объявила о повышении ставок налога на прирост капитала для большинства активов, включая акции и криптовалюты. Согласно новому плану, ставка налога вырастет с 10% до 18% для более низкого уровня, и с 20% до 24% для более высоких доходов. Об этом сообщает Finbold, передает FinTechInsider.

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Такие изменения принесут £2,5 миллиарда в бюджет страны, приравняв налог на прирост капитала к ставкам, уже применяемым к операциям с недвижимостью. Впрочем, даже после этого повышение Британия все равно будет иметь «самую низкую ставку налога на прирост капитала среди европейских стран Большой семерки», подчеркнула Ривз.

Налог на прирост капитала взимается с прибыли, превышающей £3000, полученной от продажи актива. Ставка налога зависит от налоговой ставки физического лица и размера прибыли.

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