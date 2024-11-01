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1 ноября 2024, 16:27 Читати українською

Фунт переживает самую затяжную за 6 лет серию недельных падений

В пятницу фунт стабилизировался после нескольких турбулентных сессий, но переживает самую длительную серию недельных падений за последние шесть лет, поскольку политическая и монетарная неопределенность побуждает инвесторов отдавать предпочтение доллару, пишет Reuters.

В пятницу фунт стабилизировался после нескольких турбулентных сессий, но переживает самую длительную серию недельных падений за последние шесть лет, поскольку политическая и монетарная неопределенность побуждает инвесторов отдавать предпочтение доллару, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБюджетМинистр финансов Великобритании Рейчел Ривз на этой неделе представила свой первый бюджет с момента прихода к власти лейбористской партии в июле.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюджет

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз на этой неделе представила свой первый бюджет с момента прихода к власти лейбористской партии в июле. Предложения с высокими налогами, большими расходами и крупными заимствованиями встревожили британский рынок облигаций и подкосили фунт.

Хотя бюджет не вызвал такого хаоса, как в сентябре 2022 года при бывшем премьер-министре Лиз Трасс, облигации попали под распродажи, повышая доходность, а трейдеры делают ставку на более скромное смягчение политики Банком Англии в следующем году.

Теоретически и то, и другое должно поддержать фунт, но перспектива еще большего ужесточения британских финансов и самого большого за последние десятилетия налогового бремени вызвала беспокойство по поводу инфляции и роста.

Котировки

По состоянию на 12:18 фунт торговался с повышением на 0,1%, у отметки $1,2912, а с начала недели терял 0,4%, что стало пятым подряд недельным снижением, самым продолжительным с декабря 2018 года.

Управление по бюджетной ответственности (OBR), прогнозы которого лежат в основе государственных бюджетов, заявило, что в 2025 году рост экономики составит 2,0%, что лишь немного выше прогноза в 1,9%, сделанного в марте во время последнего бюджета предыдущего правительства консерваторов.

OBR также прогнозирует, что инфляция в Великобритании составит в среднем 2,6% в 2025 году, что выше предыдущей оценки в 1,5%.

Работодатели предупредили, что им будет трудно справиться с увеличением взносов на социальное обеспечение, которые составляют львиную долю дополнительных 40 миллиардов фунтов, которые Ривз планирует собрать в виде налогов, что является самым большим увеличением в бюджете с 1993 года.

Источник: Минфин
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