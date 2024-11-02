Nvidia заменит Intel в индексе Dow Jones

Nvidia заменит Intel в биржевом индексе Dow Jones Industrial Average после 25-летнего перерыва. Об этом сообщает Reuters.

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Nvidia присоединится к индексу на следующей неделе вместе с производителем красок Sherwin-Williams.

В этом году акции Intel упали на 54%, что сделало показатели компании наихудшими в индексе и оставили ее с самой низкой ценой акций во взвешенном по цене индексе Dow. Акции Intel также упали на 1,6% на расширенных торгах в пятницу 1 ноября, в то время как акции Nvidia выросли на 2,2%.

Это произошло на следующий день после того, как Intel выразила оптимизм по поводу будущего своего бизнеса, спрогнозировав доходы в текущем квартале выше ожидаемых, но предупредив, что ей принадлежит «много работы».

Когда-то доминирующая сила в производстве микросхем, Intel в последние годы уступила свое производственное преимущество конкуренту TSMC и пропустила бум генеративного искусственного интеллекта после ошибочных шагов, включая передачу инвестиций в OpenAI.