Германия недополучила 0,8% ВВП из-за высокого уровня больничных -FT

Германия могла бы избежать спада экономики, если бы работники реже брали больничный. Об этом пишет Financial Times.

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Что известно

По данным Techniker Krankenkasse, крупнейшего в стране поставщика государственного медицинского страхования, в 2023 году работники в среднем пропустили 19,4 дня по болезни, в 2022 — 22,4 дня.

Германия является одним из лидеров среди развитых стран. Если бы количество оплачиваемых больничных было на уровне ниже среднего, экономика Германии в 2023 году выросла бы на 0,5%, вместо сокращения на 0,3%, подсчитали в Немецкой ассоциации исследовательских фармацевтических компаний (VFA).

В Германии все сотрудники по закону имеют право на шесть недель больничного в год с полной оплатой. Вдобавок к этому пандемия коронавируса подарила немцам возможность получать больничные по телефону без личного осмотра врача. Однако уровень больничных в Германии был одним из самых высоких среди развитых стран еще до пандемии.

Руководители жалуются на работников

Руководители немецких компаний жалуются, что рабочая сила в стране стала «слишком избалованной и самоуверенной». Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус заявил, что сотрудники компании в Германии берут больничные вдвое чаще, чем в других странах, несмотря на равные условия труда.

Руководитель одного из ведущих производителей пожаловался на «полное нежелание», особенно среди некоторых «жадных на работу» молодых работников, осознать, на какие жертвы необходимо пойти для сохранения процветания и конкурентоспособности.