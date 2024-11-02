«Укрпочта» запустит доставку курьерами и в почтоматы

«Укрпочта» в декабре этого года запустит в Киеве пилотный проект доставки с помощью курьеров и почтоматов. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, передает Интерфакс-Украина.

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Смелянский объявил, что в следующем году планируется запуск услуги по всей Украине.

«Действительно, будут курьеры, будут почтоматы. Мы будем превращать почтальонов в курьера, потому что почтальон — это от слова носить письма. Ну, кроме повесток, уже нечего носить», — рассказал Смелянский.

По его словам, курьеры «Укрпочты» будут с желтыми рюкзаками. Они также будут задействованы в заправке почтоматов.

«Это интегральный проект с точки зрения IT-системы, логистики. Курьеры заправляют почтоматы. И у людей будет выбор: получить отправку в отделении, в почтомате или с курьерской доставкой», — пояснил Смелянский.