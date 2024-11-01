К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 ноября: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 1 ноября
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Закрытие 1 ноября
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Изменения
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41,19/41,23
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41,33/41,35
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14 /12
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44,78/44,81
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44,87/44,87
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9/6
Комментарий «Минфина»
Рост евро в течение недели составил около 22 копеек. Причина: ралли в паре евро/доллар на международных рынках перед выборами в США, а также ситуативный рост котировок доллара на межбанке.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,70 грн., а продают за 45,17 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,55, евро — 45,10−45,25 грн.
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