Курс валют на вечер 1 ноября: доллар и евро выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 1 ноября Закрытие 1 ноября Изменения доллар 41,19/41,23 41,33/41,35 14 /12 евро 44,78/44,81 44,87/44,87 9/6

Комментарий «Минфина»

Рост евро в течение недели составил около 22 копеек. Причина: ралли в паре евро/доллар на международных рынках перед выборами в США, а также ситуативный рост котировок доллара на межбанке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,70 грн., а продают за 45,17 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,55, евро — 45,10−45,25 грн.

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