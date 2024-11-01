Укрэнерго сделало заявление о возвращении графиков отключения света

Укрэнерго сейчас не видит оснований для возвращения графиков отключения электроэнергии в Украине, но понижение температуры воздуха увеличит потребление. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В Укрэнерго отметили, что сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже на следующей неделе, но это не соответствует действительности.

«Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но пригодится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) — может спрогнозировать только НЭК „Укрэнерго“, которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что Укрэнерго, совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и энергетическими компаниями, делает все возможное для того, чтобы предотвратить применение ограничений потребления.

«Просим граждан доверять только официальным источникам информации, а экспертов и должностных лиц энергетических компаний — воздержаться от комментариев, выходящих за пределы их компетенции», — добавили в Укрэнерго.