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1 ноября 2024, 16:03 Читати українською

Цены на газ в Европе обвалились из-за новостей о возможном транзите азербайджанского газа через Украину

Биржевые цены на газ в Европе резко упали после публикаций о том, что Венгрия и Словакия договорились о поставках газа из Азербайджана транзитом через Украину. Об этом сообщает отраслевое издание ExPro со ссылкой на данные биржи ICE.

Биржевые цены на газ в Европе резко упали после публикаций о том, что Венгрия и Словакия договорились о поставках газа из Азербайджана транзитом через Украину.
Фото: freepik.com

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Стоимость фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах (Front Month) вечером в четверг, 31 октября, рухнула на 7% — до 38,17 евро за МВт.

По состоянию на утро пятницы, 1 ноября, цены несколько скорректировались — фьючерсы со снабжением в декабре торгуются по 39,29 евро за МВт, хотя в начале недели их стоимость достигала 43 евро.

Обвал цен произошел после публикации Bloomberg о том, что европейские покупатели газа близки к соглашению с Азербайджаном по поставке природного газа через Украину по завершении действующего соглашения на транзит российского газа.

По информации Bloomberg, компании из Венгрии и Словакии близки к подписанию контракта на 12−14 млрд куб. м газа в год из Азербайджана. Согласно соглашению будут использоваться те газопроводы, которые сейчас используются для транзита российского газа.

«Эти поставки фактически заменят те, которые Европа сейчас получает в рамках транзитного соглашения. Контракт должен включать в себя так называемое соглашение о свопе между Азербайджаном и Россией, поскольку у Азербайджана нет достаточных экспортных мощностей для замещения существующих поставок», — говорится в публикации.

Со стороны Азербайджана продавцом будет выступать SOCAR, которая будет поставлять газ в точку Суджа на украинско-российской границе. После этого венгерская MVM и словацкая SPP будут отвечать за транзит газа через украинскую ГТС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
1 ноября 2024, 16:30
#
Интересно, кто будет реальным продавцом — поставщиком газа???))) Да и азербайджанский газ, для патриотов вполне нормально, слух не режет)))
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