Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 16,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 16% годовых до 16,5% с 30 октября. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16,5%, учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий. Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и дальнейшей распределения рисков и ценовой динамики НБУ. учитывая как устойчивость ценового давления, так и вероятные эффекты от ослабления экономической активности», — отметил Пышный.

Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на текущем уровне до II квартала 2027 года. В то же время, НБУ будет гибко реагировать на фактическое развитие событий, учитывая влияние российских атак на инфляционную динамику и экономическую активность.

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Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).