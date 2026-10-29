Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5% и ухудшил оценку динамики реального ВВП с ожидаемого роста на 1,8% до сокращения на 0,4%. Причинами пересмотра стали усиление российских атак на промышленность и логистику, блокада морских портов и удорожание горючего из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ.
Цены будут расти быстрее, а экономика сократится: НБУ резко ухудшил прогноз на 2026 год
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Инфляция превысила ожидание
В сентябре 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении, а базовая — до 8,8%. По оценкам Нацбанка, рост цен продолжался и в октябре.
Основное давление на цены оказывают высокие затраты на горючее, транспортировку и хранение товаров. Дополнительным фактором стали российские удары по складской и логистической инфраструктуре, увеличивающие издержки предприятий.
По расчетам НБУ, только последствия обстрелов прибавят к годовой инфляции около 0,7 процентного пункта.
В то же время ухудшились инфляционные ожидания банков и аналитиков. Ожидания населения остаются повышенными и нестабильными.
Нацбанк прогнозирует, что в 2027 году инфляция замедлится до 7,3%, а в 2028 году вернется к целевому уровню 5%.
Этому должно способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, ослабление давления на производственные расходы и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов.
Экономика Украины вернется к спаду
На фоне ужесточения обстрелов Нацбанк также существенно ухудшил прогноз экономического роста.
По оценкам регулятора, в III квартале 2026 реальный ВВП Украины сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшие потери понесли металлургические и рудные предприятия из-за повреждения производственных мощностей и нарушения логистики. Ухудшилась ситуация также в торговле, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности.
НБУ оценивает отрицательный вклад интенсификации российских обстрелов в динамику ВВП в 2026 году на уровне 1,9 процентного пункта.
В результате прогноз экономического роста на текущий год пересмотрен с +1,8 до -0,4%.
Оживлению экономики должны способствовать инвестиции в оборонную промышленность, локализация производства вооружения за счет Ukraine Support Loan и восстановление критической инфраструктуры.
Прогноз роста ВВП на 0,4% в 2027 году основан, в частности, на техническом предположении НБУ об улучшении логистики внутри следующего года.
Как изменялись прогнозы
Ухудшение макроэкономических ожиданий происходит на фоне сокращения промышленного производства и проблем экспорта.
Как ранее писал Минфин, в июльском прогнозе НБУ ожидал роста реального ВВП Украины на 1,8% в 2026 году и инфляцию на уровне 10%. Тогда регулятор рассчитывал, что бюджетные стимулы, оборонные заказы и урожаи поддержат экономическую активность.
В октябре инвестиционная группа ICU также ухудшила свой макроэкономический прогноз. Аналитики ожидают сокращения ВВП на 0,6% в 2026 году и на 1,9% в 2027 году. Прогноз инфляции на этот год они повысили до 12%.
Институт экономических исследований и политических консультаций со своей стороны оценил возможное падение ВВП Украины по итогам 2026 года примерно в 0,5%.
Новый прогноз НБУ означает, что украинская экономика может завершить год одновременно с сокращением производства и ускорением инфляции. В таких условиях регулятору придется учитывать как необходимость сдерживания цен, так и риски дальнейшего ослабления деловой активности.
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