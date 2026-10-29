Цены будут расти быстрее, а экономика сократится: НБУ резко ухудшил прогноз на 2026 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2026, 14:27 Читати українською

Цены будут расти быстрее, а экономика сократится: НБУ резко ухудшил прогноз на 2026 год

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5% и ухудшил оценку динамики реального ВВП с ожидаемого роста на 1,8% до сокращения на 0,4%. Причинами пересмотра стали усиление российских атак на промышленность и логистику, блокада морских портов и удорожание горючего из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5% и ухудшил оценку динамики реального ВВП с ожидаемого роста на 1,8% до сокращения на 0,4%.
Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5% и ухудшил оценку динамики реального ВВП
Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Инфляция превысила ожидание

В сентябре 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении, а базовая — до 8,8%. По оценкам Нацбанка, рост цен продолжался и в октябре.

Основное давление на цены оказывают высокие затраты на горючее, транспортировку и хранение товаров. Дополнительным фактором стали российские удары по складской и логистической инфраструктуре, увеличивающие издержки предприятий.

По расчетам НБУ, только последствия обстрелов прибавят к годовой инфляции около 0,7 процентного пункта.

В то же время ухудшились инфляционные ожидания банков и аналитиков. Ожидания населения остаются повышенными и нестабильными.

Нацбанк прогнозирует, что в 2027 году инфляция замедлится до 7,3%, а в 2028 году вернется к целевому уровню 5%.

Этому должно способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, ослабление давления на производственные расходы и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов.

Экономика Украины вернется к спаду

На фоне ужесточения обстрелов Нацбанк также существенно ухудшил прогноз экономического роста.

По оценкам регулятора, в III квартале 2026 реальный ВВП Украины сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшие потери понесли металлургические и рудные предприятия из-за повреждения производственных мощностей и нарушения логистики. Ухудшилась ситуация также в торговле, сельском хозяйстве и других отраслях промышленности.

НБУ оценивает отрицательный вклад интенсификации российских обстрелов в динамику ВВП в 2026 году на уровне 1,9 процентного пункта.

В результате прогноз экономического роста на текущий год пересмотрен с +1,8 до -0,4%.

Оживлению экономики должны способствовать инвестиции в оборонную промышленность, локализация производства вооружения за счет Ukraine Support Loan и восстановление критической инфраструктуры.

Прогноз роста ВВП на 0,4% в 2027 году основан, в частности, на техническом предположении НБУ об улучшении логистики внутри следующего года.

Как изменялись прогнозы

Ухудшение макроэкономических ожиданий происходит на фоне сокращения промышленного производства и проблем экспорта.

Как ранее писал Минфин, в июльском прогнозе НБУ ожидал роста реального ВВП Украины на 1,8% в 2026 году и инфляцию на уровне 10%. Тогда регулятор рассчитывал, что бюджетные стимулы, оборонные заказы и урожаи поддержат экономическую активность.

В октябре инвестиционная группа ICU также ухудшила свой макроэкономический прогноз. Аналитики ожидают сокращения ВВП на 0,6% в 2026 году и на 1,9% в 2027 году. Прогноз инфляции на этот год они повысили до 12%.

Институт экономических исследований и политических консультаций со своей стороны оценил возможное падение ВВП Украины по итогам 2026 года примерно в 0,5%.

Новый прогноз НБУ означает, что украинская экономика может завершить год одновременно с сокращением производства и ускорением инфляции. В таких условиях регулятору придется учитывать как необходимость сдерживания цен, так и риски дальнейшего ослабления деловой активности.

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+139
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
29 октября 2026, 14:59
#
Продовжуйте розвалювати економіку і далі, давайте гроші на війну, робітників туди ж. дивно чому обвал економіки.
+
+15
And Tim
And Tim
29 октября 2026, 16:06
#
А які опції Ви пропонуєте: повна окупація країни?
+
+100
arisen
arisen
29 октября 2026, 16:21
#
Не нужно было начинать эту затею с битьем по складам вайлбериз и озон. Это прям дало идею Росси выжигать наши сети, металлургию, жд. Утюжили бы дальше нпз, ждали бы начала зимы и утюжили уже ТЕЦ и прочее. А теперь сидим в жопе без экономики, которая с каждным днем идет еще ниже. А инвесторы войны уже не знаю откуда брать бабки, т.к. в шоке с той дыры, которая каждый день растет. Даже, если они наплюют на все правила и конфискуют активы, их хватит на 2 года, а что дальше?
+
0
bosyak
bosyak
29 октября 2026, 19:13
#
Взагалі не потрібно стріляти вбік рф. Мало лі шо. Раптом образяться.
+
+64
Romanenkas17
Romanenkas17
29 октября 2026, 16:51
#
Для чого повна окупація, не видумуйте! Домовитись про мир і відроджувати економіку — це єдиний вихід, і самий швидкий, і більше людей залишаться живими!
+
0
bosyak
bosyak
29 октября 2026, 19:15
#
Як пропонуєте домовитись «про мир»? Чим готові пожертвувати щоб зацікавити рф? Бо поки що цілі сво не змінилися…
+
+34
bagration
bagration
29 октября 2026, 17:12
#
Якщо не заключимо мирну угоду, то дійсно можемо довоюватися до повної окупації.
+
+40
Anko
Anko
29 октября 2026, 17:43
#
Пришел турбо-патриот пугать окупацией, на экономику по…, на людей по … главное нет оккупаци!
+
0
bosyak
bosyak
29 октября 2026, 19:16
#
Яка економіка на окупованих, який там ріст ввп?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами