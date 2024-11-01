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1 ноября 2024, 14:42 Читати українською

Золото возобновило рост после фиксации прибыли

Цены на золото укрепились в пятницу и вышли в небольшой плюс на недельных графиках, возобновив рост после волны фиксации прибыли, пишет Reuters.

Цены на золото укрепились в пятницу и вышли в небольшой плюс на недельных графиках, возобновив рост после волны фиксации прибыли, пишет Reuters.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКотировкиПо состоянию на 11:25 спотовое золото выросло на 0,31% до $2 752,60 за унцию, а за неделю — на 0,2%.

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Котировки

По состоянию на 11:25 спотовое золото выросло на 0,31% до $2 752,60 за унцию, а за неделю — на 0,2%. В четверг цены снизились после достижения рекордного максимума в $2 790. Декабрьские фьючерсы выросли на 0,48% до $2 762,15.

«Инвесторы все еще думают о том, что нужно покупать на падении, и эта стратегия сохранится до выборов в США, а может, и после них, потому что будет много потрясений», — сказал аналитик Marex Эдвард Меир.

По данным нового опроса Reuters/Ipsos, вице-президент-демократ Камала Харрис с небольшим отрывом опережает республиканца Дональда Трампа (46% к 43%).

Октябрь

В октябре цены на золото выросли более чем на 4 % на фоне притока средств в безопасные активы, вызванного напряженностью на Ближнем Востоке и неопределенностью в связи с выборами в США.

Теперь внимание рынка сосредоточено на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в 14:30.

Трейдеры считают, что вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе составляет 95%.

Источник: Минфин
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