«Приват24» добавляет возможность покупать ОВГЗ от 1000 грн

В веб-версии приложения «Приват24» появилась возможность покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн. Приватбанк также дает возможность через приложение продавать ОВГЗ в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ.

В сервисе отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы по приобретению.