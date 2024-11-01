В веб-версии приложения «Приват24» появилась возможность покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) от 1000 грн. Приватбанк также дает возможность через приложение продавать ОВГЗ в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Приват24» добавляет возможность покупать ОВГЗ от 1000 грн
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Чтобы инвестировать средства в государственные облигации, в разделе «Услуги» меню «Ценные бумаги» необходимо выбрать ОВГЗ, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью SmartID сформированные документы по открытию счета в ценных бумагах и приобретению ОВГЗ.
В сервисе отсутствуют налоговые сборы и дополнительные расходы по приобретению.
В Приват24 доступен перечень ОВГЗ для покупки в гривне, долларах и евро, можно видеть остатки приобретенных ОВГЗ, просматривать операции и контролировать свой портфель в ценных бумагах,
Источник: Минфин
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