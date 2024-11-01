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1 ноября 2024, 13:43 Читати українською

Бизнес в октябре продолжил смягчать оценки деловой активности

В октябре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вплотную приблизился к равновесному уровню и составил 49.4 по сравнению с 48.7 в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В октябре 2024 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вплотную приблизился к равновесному уровню и составил 49.4 по сравнению с 48.7 в сентябре.
Фото: pixabay.com

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На положительные ожидания бизнеса влияли:

  • оптимистические прогнозы по международному финансированию;
  • оживление потребительского спроса;
  • стабильная ситуация в энергетике;
  • достаточное предложение товаров;
  • благоприятные погодные условия.

В то же время, сдерживающими факторами оставались:

  • усиление обстрелов портовой инфраструктуры;
  • риск дальнейших терактов на энергетические объекты;
  • рост издержек бизнеса на энергию;
  • дефицит квалифицированных кадров и т. д.

Предприятия торговли

Предприятия торговли несколько снизили, но сохранили самые оптимистичные оценки уровня своей деловой активности благодаря оживлению потребительского спроса, достаточному предложению товаров и налаживанию логистики: секторальный индекс в октябре составил 51.9 (в сентябре — 52.1).

Торговые компании спрогнозировали увеличение товарооборота и объема закупки товаров для продажи, а ухудшили оценки по запасам/остаткам товаров для продажи. Предприятия торговли по-прежнему были настроены на снижение торговой маржи.

Предприятия промышленности

Предприятия промышленности сдержанно оценили текущие результаты своей деятельности, учитывая сложную ситуацию с безопасностью и рост затрат на энергию, оплату труда и логистику: секторальный индекс в октябре составил 49.8 (в сентябре — 50.3).

Респонденты и дальше ожидали увеличения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, а также смягчили оценки объемов незавершенного производства и остатков готовой продукции. В то же время несколько ослабли ожидания объемов новых экспортных заказов на продукцию.

Предприятия строительства

Предприятия строительства ухудшили оценки своих экономических результатов в ближайшей перспективе, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры: секторальный индекс в октябре составил 49.6 по сравнению с 50.1 в сентябре.

Строители ожидали дальнейшего увеличения объема строительства, но несколько ослабили ожидания роста объема новых заказов и объема закупки сырья и материалов.

Участники опроса более уверенно прогнозировали увеличение объема закупки услуг подрядчиков на фоне снижения оценок роста их ожидаемой стоимости. Продолжалось смягчение негативных оценок доступности подрядчиков.

Предприятия сферы услуг

Предприятия сферы услуг повысили, однако оставили наиболее сдержанными оценки своего текущего развития из-за усиления обстрелов портовой инфраструктуры, увеличения расходов и дефицита квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 47.2 в октябре (в сентябре — 44.6).

Респонденты впервые за полгода ожидали незначительного увеличения объема новых заказов на услуги и в то же время менее сдержанно оценили объемы предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения.

«На фоне устойчивых ожиданий относительно высоких темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов спрогнозировали подорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги», — говорится в сообщении.

Рынок труда

Отмечается, что ситуация на рынке труда остается сложной. Респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения численности персонала. Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, торговли и сферы услуг — наоборот, их замедление.

Опрос

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 октября 2024 года. В опросе приняло участие 489 предприятий. В числе опрошенных предприятий 44.0% - компании промышленности, 27.4% - сферы услуг, 23.1% - торговли, 5.5% - строительства; 30.9% респондентов — крупные предприятия, 27.8% - средние, 41.3% - малые.

32.3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9.2% - только экспортные операции, 19.4% - только импортные операции, 39.1% - не осуществляют внешнеэкономические операции.

Регулятор подчеркнул, что результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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