В «Дии» запускают новую услугу — продление предельных сроков валютных расчетов

В «Дии» запустили бета-тестирование новой услуги для украинских предпринимателей — возможность онлайн подавать заявки и получать заключение Министерства экономики о продлении предельных сроков расчетов в сфере международной торговли. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Тестирование услуги

Полноценно услуга заработает в декабре 2024 года. Ее запуск происходит в пределах проекта єДозвіл.

В бета-тестировании могут принять участие все юридические лица и ФЛП, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

В рамках теста услуга будет доступна первым 100 предпринимателям, которые обратятся за ее получением. В течение тестирования будет работать оперативная служба поддержки, которая поможет в решении возможных вопросов.

После успешного завершения теста и учета обратной связи от бизнеса, услуга будет запущена полноценно.

Комментарий Минэкономики

«Теперь не нужно ходить в банки и государственные учреждения: документы можно подать онлайн меньше, чем через час. Система автоматически проверит заявку, поможет исправить ошибки и сэкономит время. Этот шаг уменьшит риск задержек, штрафов и блокировки счетов. Ожидаем, что международные соглашения будут завершаться скорее, что будет способствовать более быстрому возвращению валюты в Украину», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики уточнили, что продление предельных сроков расчетов возможно только по отдельным операциям по экспорту и импорту товаров. Услуга касается товаров, изготовление или доставка которых требует длительного срока. К примеру, промышленного оборудования, медицинского и военного оборудования, а также продукции, заказанной через международные тендеры.

Всего в 2023 году Минэкономики издало около 1500 выводов о продлении предельных сроков расчетов, а за первое полугодие этого года — почти 600.