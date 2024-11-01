Доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 32%

За 9 месяцев 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 32,3% или на 5 п.п. по сравнению с показателем по состоянию на начало года. Объем NPL сократился на 6,9 млрд. грн. до 415,5 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Ключевые факторы сокращения NPL:

дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, учитывая постепенное восстановление спроса на кредиты и улучшение условий кредитования, в частности снижение кредитных ставок до уровня, который был в конце «доковидного» 2019 года. За девять месяцев 2024 г. объем валовых кредитов в банковской системе вырос на 154 млрд грн или на 13,6%;

списание неработающих кредитов, прежде всего розничных, доля NPL в которых за это время снизилась на 5,9 в. п. до 17,6%. В то же время улучшилось качество урегулирования и корпоративных долгов — доля NPL в кредитах бизнеса сократилась на 3,4 в. п. до 40,7%.

Сокращение доли неработающих кредитов зафиксировано во всех группах банков: в частных украинских банках — до 12,8%, в банках с иностранным капиталом — до 12,7%, в государственных — до 45,0%.

В то же время, без учета долгов бывших собственников ПриватБанка и старых долгов до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015−2017 годов доля неработающих кредитов по состоянию на 1 октября составляет 27,8% в государственных банках и 20,9% — в целом в банковской системе.