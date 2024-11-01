Всемирный банк объявил о создании в Украине новой программы развития частного сектора на $593 млн — Программы устойчивого, инклюзивного предпринимательства (RISE). Об этом сообщает пресс-служба банка.
Всемирный банк объявил о поддержке украинского бизнеса на $593 миллиона
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Новая программа должна поддержать 20 тысяч малых и средних предприятий (МСП), а также создать и сохранить не менее 40 тысяч рабочих мест.
«RISE улучшит эффективность государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с акцентом на зеленую конкурентоспособность. Программа будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью „государство для бизнеса“ (G2B) и предоставит возможность МСП получить доступ к экспортным рынкам», — говорится в сообщении.
За внедрение программы будет отвечать Министерство экономики.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии