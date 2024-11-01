Всемирный банк объявил о поддержке украинского бизнеса на $593 миллиона

Всемирный банк объявил о создании в Украине новой программы развития частного сектора на $593 млн — Программы устойчивого, инклюзивного предпринимательства (RISE). Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Новая программа должна поддержать 20 тысяч малых и средних предприятий (МСП), а также создать и сохранить не менее 40 тысяч рабочих мест.

«RISE улучшит эффективность государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с акцентом на зеленую конкурентоспособность. Программа будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью „государство для бизнеса“ (G2B) и предоставит возможность МСП получить доступ к экспортным рынкам», — говорится в сообщении.

За внедрение программы будет отвечать Министерство экономики.