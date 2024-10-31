В октябре в общий фонд госбюджета поступило 128 миллиардов

В октябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 128,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 16:00 31 октября.

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По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 68,5 млрд грн, в том числе:

24,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,7 млрд, возмещено — 15,3 млрд грн);

22,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

11,4 млрд грн — акцизный налог;

5,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,0 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 54 млрд грн.

В целом, по оперативным данным, по итогам октября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 177 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,8 млрд грн (по состоянию на 31 октября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.