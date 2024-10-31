В октябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 128,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные по состоянию на 16:00 31 октября.
В октябре в общий фонд госбюджета поступило 128 миллиардов
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По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 68,5 млрд грн, в том числе:
- 24,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 39,7 млрд, возмещено — 15,3 млрд грн);
- 22,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 11,4 млрд грн — акцизный налог;
- 5,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,0 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 54 млрд грн.
В целом, по оперативным данным, по итогам октября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 177 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,8 млрд грн (по состоянию на 31 октября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Источник: Минфин
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