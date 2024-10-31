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31 октября 2024, 18:36 Читати українською

Киевсовет проголосовал за докапитализацию Киевгорстроя более чем на 2,5 миллиарда

Киевский городской совет дал согласие на увеличение уставного капитала ЧАО «ХК Киевгорстрой» путем дополнительной эмиссии и выкупа акций на сумму не более 2,56 млрд грн. Проект решения в четверг, 31 октября, поддержали 77 депутатов. Об этом сообщает LIGA.net.

Киевский городской совет дал согласие на увеличение уставного капитала ЧАО «ХК Киевгорстрой» путем дополнительной эмиссии и выкупа акций на сумму не более 2,56 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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Одновременно депутаты обратились в Кабинет министров («за» — 72 депутата) с просьбой выделить Киевгорстрою 2,28 млрд грн на достройку 18 убыточных объектов Укрстроя.

Суммарно эти деньги, по словам члена наблюдательного совета Киевгорстроя, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, позволят стабилизировать работу компании. В таком случае она в 2025 году сможет достроить шесть жилых комплексов, а в первом полугодии 2026 года — еще четыре.

Докапитализация Киевгорстроя позволит территориальному обществу увеличить свою долю в акционерном капитале компании.

Напомним

«Минфин» писал, что киевские власти вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов Укрстроя и Киевгорстроя договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту для решения вопросов достройки многоэтажек.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
31 октября 2024, 19:55
#
Бездонна яма…
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