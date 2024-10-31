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31 октября 2024, 13:16 Читати українською

Приложение «Дия» попало в список лучших изобретений мира по версии TIME

Ежегодно журнал TIME выбирает 200 изобретений, изменяющих мир. В этом году украинское приложение «Дия» попало в TIME Best Inventions 2024 в категории Приложения и программное обеспечение. Об этом сообщает вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ежегодно журнал TIME выбирает 200 изобретений, изменяющих мир.
Фото: t.me/zedigital

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Награду «Дия» получила за Брак онлайн, первый в мире полностью цифровой процесс женитьбы.

«Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а теперь в рейтинге наша украинская «Действие», — отметил Федоров.

В статье TIME написали что с сентября граждане Украины получили возможность жениться самым необычным способом — через приложение «Дия». Система проста, хотя и не слишком романтична: один из партнеров делает предложение через приложение, а другой получает сообщение. Если вторая сторона согласна в течение 14 дней, пара договаривается о дате свадьбы через видеозвонок с церемонией на платформе Webex.

«Это может звучать как достаточно сдержанный способ признания в любви, но система была разработана, чтобы помочь многим украинским парам, физически разделенными через вторжение россии», — говорится в сообщении.

За первый месяц работы функции более 1,1 миллиона украинцев сделали предложение через приложение, и 435 пар женились за это время.

Напомним

«Минфин» писал, что количество пользователей мобильного приложения «Дия» превысило 21 млн человек.

9 сентября 2024 года в «Дие» официально запустили услугу онлайн-брака.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
31 октября 2024, 13:38
#
Навіщо вони давали таку стату 1.1 млн пропозицій і 435 одружень? Тупо сміх :)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 октября 2024, 13:58
#
Вообще как женщине делать предложение по мобильнику … пипец .
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