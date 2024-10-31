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31 октября 2024, 12:55 Читати українською

MicroStrategy привлечет $42 млрд для покупки BTC, в Bitwise спрогнозировали биткоин по $200 000: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

OKX объявила о создании фонда на $10 миллионов для поддержки экосистемы TON

Венчурное подразделение биржи OKX, организация The Open Platform и компания Folius Ventures запустили фонд Telegram Growth Hub на $10 млн. Оно нацелено на поддержку проектов, способствующих росту экосистемы The Open Network (TON).

Как отметили участники проекта, фонд сконцентрируется на трех сферах:

  • инструменты для адаптации пользователей и обучения. Как поясняется в релизе, это проекты, нацеленные на снижение порога вхождения в экосистему;
  • торговые способности. Сюда входят те проекты, которые могут предложить инновационные функции в этой области;
  • расширение экосистемы миниприложений в Telegram. Детальнее об этой категории продуктов в мессенджере в отдельном материале.

Участники программы получат всемерную поддержку от учредителей фонда, говорится в релизе. Это капитал на развитие и привлечение пользователей, доступ к ресурсам и инфраструктуре контрагентов, наставничество и маркетинговое продвижение.

В конце ноября стартует первая двухмесячная программа акселерации. Для нее будет отобрано 10 перспективных проектов, отмечено в релизе. Подать заявку можно до 29 ноября 2024 включительно.

MicroStrategy планирует привлечь $42 миллиарда для покупки биткоинов

Технологическая компания MicroStrategy опубликовала отчет за третий квартал 2024 года. В нем фирма объявила о планах по привлечению $42 млрд в течение трех лет для покупки биткоинов.

«По-прежнему мы нацелены на увеличение стоимости, создаваемой для наших акционеров, за счет использования цифровой трансформации капитала. Поэтому объявляем о стратегической цели по привлечению капитала в размере $42 млрд в течение следующих трех лет, включая $21 млрд в виде акций и $21 млрд в виде ценных бумаг с фиксированным доходом… Мы планируем использовать дополнительный капитал для покупки большего количества биткоинов в качестве резервного актива», — заявил исполнительный директор MicroStrategy Фонг Ле.

Также в отчете говорится, что в третьем квартале компания привлекла $2,1 млрд в виде акционерного и долгового капитала. Кроме того, MicroStrategy увеличили биткоин-портфель на 11% за квартал, а годовая доходность от инвестиций в первую криптовалюту выросла до 17,8%.

Однако MicroStrategy скорректировала свою целевую доходность от инвестиций в биткоин на 2025−2027 годы до диапазона от 6% до 10%.

По состоянию на 30 сентября 2024 г. на балансе компании сохранялось 252 220 BTC. Операционные расходы компании за три месяца составили $514,3 млн, увеличившись на 301,6% по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, операционные расходы включают убытки от обесценения цифровых активов, которые составили $412,1 млн по сравнению с $33,6 млн в третьем квартале 2023 года.

Canary Capital подала заявку на спотовый ETF на базе Solana

Криптоинвестиционная компания Canary Capital подала заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на регистрацию спотового ETF на базе Solana.

Согласно документу, фирма намерена «обеспечить доступ к цене Solana (SOL), удерживаемой Трастом».

Кастодиан и администратор продукта не уточняются.

«Развитая DeFi-экосистема Solana обеспечивает устойчивую ончейн-активность, что подтверждается количеством ежедневных транзакций, активных и новых адресов, сохраняя при этом низкие комиссии для пользователей», — заявили в компании.

SOL находится на пятом месте по рыночной капитализации в рейтинге CoinGecko с показателем в $82,23 млрд. Актив торгуется в районе $174 — на 32,7% ниже достигнутого три года назад ATH на отметке примерно $260.

В октябре Canary Capital подала аналогичные заявки на запуск спотовых ETF на базе XRP от Ripple и Litecoin.

В Bitwise спрогнозировали биткоин по $200 000

Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган допустил рост котировок первой криптовалюты до уровня $200 000. По его словам, крах доллара США для этого не обязателен.

«Когда вы инвестируете в биткоин, вы действительно делаете две ставки одновременно: что биткоину удастся зарекомендовать себя как новый актив для сохранения стоимости, а также что правительства будут злоупотреблять фиатными валютами и увеличивать спрос на активы для сохранения стоимости», — написал он.

Капитализация биткоина — примерно 7% от показателя золота в $18 трлн. Если биткоин «созреет» и достигнет 50%, то его цена взлетит выше $400 000, считает Хоуган.

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Источник: Минфин
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