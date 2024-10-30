К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро подешевело на 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 30 октября: доллар подешевел на 10 копеек на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 30 октября
|
Закрытие 30 октября
|
Изменения
|
41,32/41,35
|
41,22/41,24
|
10 /11
|
44,72/44,73
|
44,72/44,72
|
0/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,15 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,50, евро — 45,00−45,15 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии