Курс валют на вечер 30 октября: доллар подешевел на 10 копеек на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро подешевело на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 30 октября Закрытие 30 октября Изменения доллар 41,32/41,35 41,22/41,24 10 /11 евро 44,72/44,73 44,72/44,72 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 44,60 грн., а продают за 45,15 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,50, евро — 45,00−45,15 грн.

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