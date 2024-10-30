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30 октября 2024, 15:00 Читати українською

Будущее WTI: Прогнозы и ключевые тренды на нефтяном рынке

Нефть марки WTI активно снижается в ходе азиатской сессии вторника, развивая нисходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели. Нефть торгуется на уровне $68 за баррель, что является минимумом с 1 октября.

Давление на цены оказало резкое снижение геополитической премии за риск, последовавшее в ответ на атаку Израиля на Иран. В частности, ракетная атака не затронула нефтяную инфраструктуру исламской республики и в целом нанесла минимальный ущерб. По мнению аналитиков, иранское руководство вряд ли предпримет какие-либо ответные шаги, что нивелирует риски перебоев поставок ближневосточной нефти на мировой рынок углеводородов.

Помимо событий на Ближнем Востоке, причиной снижения цен являются классические фундаментальные факторы, а именно соотношение спроса и предложения. Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в Китае в этом году вырастет только на 100 тыс. баррелей по сравнению с прошлым годом. Напомним, что ещё в начале года агентство прогнозировало рост показателя на 700 тыс. баррелей. Последние экономические показатели Китая явно не оправдали ожиданий экспертов, что внесло весомый вклад в снижение спроса на нефть на фоне ухудшения экономических перспектив китайской экономики. Параллельно с этим растёт мировое предложение. Ливия, один из членов ОПЕК, после протестов чуть больше месяца назад увеличила добычу нефти более чем на 500 тыс. баррелей. Тем временем производители в Ираке продолжают нарушать обязательства по сокращению добычи, что вызывает недовольство среди других членов ОПЕК+. По мнению аналитиков, нарушение дисциплины и несоблюдение квот могут заставить Саудовскую Аравию полностью отказаться от добровольного дополнительного сокращения и вернуть на рынок более 1 млн баррелей добычи в самые короткие сроки. Кроме того, страны ОПЕК+ ранее договорились об увеличении добычи на 180 тыс. баррелей в день, начиная с декабря. Это решение, как ожидается, ещё больше увеличит предложение на рынке и повысит риск перепроизводства.

Сегодня в центре внимания трейдеров также отчёт от Американского института нефти по запасам нефти в США. В случае очередного роста показателя, нефть WTI может ускорить развитие нисходящей динамики.

WTI Sell Stop 67.00 TP 64.00 SL 68.20


Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.

В разделе аналитики вы также можете найти актуальный анализ от Артёма Деева по другим активам и валютным парам.

Автор статьи — Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets

Источник: Минфин
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