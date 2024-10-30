«Prozorro.Продажи» запускает факторинг для малого и среднего бизнеса

Система продажи госимущества «Prozorro.Продажи» 30 октября запустила сервис факторинга для бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Цифровой продукт предназначен для решения проблемы кассовых разрывов и предоставления малым и средним предприятиям альтернативного источника финансирования для операционной деятельности. Благодаря факторингу предприниматели, участвующие в государственных закупках, могут быстро получать деньги без залога.

«Развитие малого и среднего бизнеса — это один из ключевых приоритетов государства. Благодаря этому сервису заказчик получает больше потенциальных поставщиков, более высокую конкуренцию и лучшие цены. А бизнес может одновременно получить оборотные средства и инвестировать их в дальнейшее развитие или масштабирование производства. Прозорро.Продажи обеспечит удобство создания заявки на факторинг и широкий доступ к лучшим предложениям от банков-факторов», — рассказала Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко.

В отличие от кредита, факторинг не требует отдельного залога и позволяет получить средства за поставку на основании только документов об исполнении контракта. Это быстро, удобно и доступно. Факторинг поможет развивать экономику, реализовывать стратегию поддержки малых и средних предприятий Министерства экономики Украины", — отметил Григорий Легенченко, член правления, А О Прозорро .Продажи.

В настоящее время объем рынка публичных закупок составляет 10−20 млрд грн в год, из которых факторинг является важным инструментом не менее 3−5%. И еще 11−23 млрд составляет рынок частных закупок, для которых впоследствии сервис факторинга также станет доступен.

Партнерами проекта стали Ощадбанк, ПУМБ, UGB, Укрпочта.