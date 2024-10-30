Рада отклонила закон о штрафах для мобильных операторов из-за сбоев связи во время блэкаутов

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект № 11431 по урегулированию вопроса государственного надзора в сфере электронных коммуникаций и оперативному обеспечению постоянства электронных коммуникационных сетей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Документ получил всего 199 голосов «за».

Законопроект предусматривает штрафы на операторов за то, что они не обеспечили бесперебойную связь при отключении света.

«Абсолютно нереалистичная история, которая только приведет к давлению на бизнес», — отметил Железняк.

Стоит отметить, что ранее против данного законопроекта выступили Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата и Союз украинских предпринимателей. На коррупционные риски указало и Нацагентство по предотвращению коррупции.