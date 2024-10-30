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30 октября 2024, 10:00 Читати українською

Инновационный способ для украинцев защитить и сохранить свои активы

Aufort предлагает украинцам инвестировать в золото, защищенное от внутренних рисков войны и нестабильности, храня его в международных хранилищах.

На фоне экономической и политической нестабильности, вызванной войной и ростом инфляции, многие украинцы ищут безопасные способы защиты своих финансовых активов. Золото остается одной из самых стабильных и надежных форм сохранения стоимости, поскольку оно удерживает свою ценность во время экономических кризисов, войн и инфляции. За последние пять лет цена золота выросла на 91% (из которых 35% — только в этом году), что делает его надежным инструментом для сохранения богатства.

Aufort, эстонская финтех-компания, получившая правительственную поддержку, предлагает современное решение для украинцев. Платформа золотой казны Aufort позволяет инвестировать в реальное золото, в международных хранилищах в Австрии и ОАЭ. Это защищает активы от внутренних рисков войны и экономической нестабильности и обеспечивает гибкость для транзакций через границы.

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Уникальные преимущества Aufort

  • Защита и безопасность: Золото, приобретенное через Aufort, хранится в международных хранилищах, управляемых GVS Bullion Group в Австрии и ОАЭ, и записывается в защищенную блокчейн-базу данных. Это предоставляет безопасное хранилище для активов, защищенных от рисков внутри Украины.

  • Безграничные транзакции: Aufort позволяет осуществлять неограниченные транзакции с золотом как в Украине, так и через границы, упрощая платежи, подарки и международные переводы.

  • Простота и доступность: Платформа Aufort позволяет покупать золото в несколько кликов, используя обычную карточную оплату. Это так же просто, как онлайн-шопинг, и не требует специальных знаний.

  • Высокая ликвидность: Золотой счет обеспечивает ликвидность 24/7, позволяя конвертировать золото в наличные за несколько минут или обменивать его на физическое золото от одного грамма.

  • Экономичность: Aufort снижает расходы, связанные с чеканкой и транспортировкой, предлагая чистое золото по более низкой цене.

  • Надежность: Платформа Aufort имеет признание E-Commerce Europe, что гарантирует безопасное и надежное управление активами.

Участие в IT Arena 2024

В прошлом месяце компания Aufort посетила IT Arena 2024 во Львове, которая проходила с 27 по 29 сентября. IT Arena — это техническая конференция, которая ежегодно собирает более 5000 предпринимателей, инноваторов и мыслителей во Львове для трех дней дискуссий, деловых встреч и вдохновения. Целью участия команды Aufort в IT Arena было встретиться с потенциальными стратегическими партнерами (например, банками) и продемонстрировать наши услуги и инновационные технологии украинцам. По вопросам потенциального партнерства пишите на ukraine@aufort.gold.

Начните защищать свое состояние уже сегодня — со специальным предложением

Чтобы отметить наш запуск в Украине, мы подготовили эксклюзивное предложение — зарегистрируйтесь в Aufort сегодня, и мы отправим вам золото бесплатно! Защитите свое финансовое будущее с помощью золота и присоединитесь к растущему количеству людей, которые выбирают хранить свое состояние в эти нестабильные времена.

Зарегистрируйтесь сейчас, и вы получите золото в подарок при первой покупке — это отличная возможность начать свое путешествие с Aufort и убедиться, насколько легко инвестировать в золото.

Получите свое бесплатное золото здесь: https://aufort.gold/uk/gift-uk

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
30 октября 2024, 10:44
#
А гордоновских пирамидок не осталось?
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