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16 мая 2025, 12:34 Читати українською

Неудачные оборонные сделки обошлись Украине в $770 миллионов — Financial Times

С начала полномасштабной войны Украина осуществила предварительные платежи иностранным компаниям-посредникам на общую сумму около $770 млн за военную технику и боеприпасы, так и не полученные. Об этом идет речь в расследовании Financial Times, сообщает Liga.net.

С начала полномасштабной войны Украина осуществила предварительные платежи иностранным компаниям-посредникам на общую сумму около $770 млн за военную технику и боеприпасы, так и не полученные.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Газета нашла информацию о трех десятках проблемных контрактов, в статье подробно описываются два из них.

Контракт с OTL Imports

Государственная компания-специмпортер «Прогресс» заключила соглашение с американским торговым предприятием OTL Imports, базирующимся в Аризоне и специализирующимся на боеприпасах.

По данным расследования, 28-летнего владельца OTL Imports, Таннера Кука, компании «Прогресс» рекомендовал бизнесмен, ранее уже сотрудничавший с этим государственным предприятием, в частности, помогал заключить значительное соглашение с Ираком в 2009 году.

Кук заверил, что имеет возможность организовать поставки минометных снарядов и мин от производителя в Сербии. В ноябре 2022 года украинская сторона перечислила ему авансовый платеж в размере 17,1 млн. евро (что составило 35% от общей суммы сделки), однако обещанные боеприпасы так и не были доставлены.

Это соглашение стало объектом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое пытается установить местонахождение средств, перечисленных компании OTL Imports.

ГП «Прогресс» инициировало арбитражное разбирательство против OTL в Вене и выиграло его. Решение арбитража предусматривает взыскание с американской компании 21,3 млн. евро, включая сумму аванса, судебные издержки, проценты и штрафные санкции. В настоящее время украинское государственное предприятие принимает меры по обеспечению признания этого арбитражного решения на территории США.

В то же время полученные благодаря украинскому контракту средства, похоже, способствовали расширению бизнеса Кука. Он стал посещать международные выставки оружия и, как свидетельствуют его публикации в социальных сетях, ведет роскошный образ жизни.

Контракт с Regulus Global

Еще одно неудачное соглашение было заключено с американской компанией Regulus Global, основанной в 2012 году бывшим брокером Merrill Lynch Виллом Сомериндайком. Специализацией компании является поиск и приобретение устаревших запасов вооружения.

В конце 2022 Regulus Global вышла на государственную компанию «Спецтехноэкспорт» с предложением продажи десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение было особенно привлекательным, поскольку предполагало поставки боеприпасов от производителя из страны, которая поддерживала тесные связи с россией.

Был подписан контракт на сумму до 1,7 млрд долларов (точная сумма зависела от объема поставок).

«Спецтехноэкспорт» осуществил в пользу Regulus авансовые и депозитные платежи на общую сумму $162,6 млн в рамках выполнения части контракта, а также дополнительно перечислил 14 млн евро.

Однако, по утверждению Спецтехноэкспорта, Regulus нарушила условия контракта и не вернула полученные средства. С сентября 2024 года компания Regulus прекратила какие-либо контакты и игнорировала переписку.

Украинские чиновники считают, что Regulus использовала полученную предоплату для развития собственных производственных мощностей и приобретение других активов.

«Они использовали деньги, которые мы им прислали… для покупки новых активов», — заявил бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Алексей Петров.

«Спецтехноэкспорт» пытается вернуть свои средства через судебные процедуры. Компания подала арбитражный иск в Лондоне с целью взыскания с Regulus $346 млн, включая сумму предоплаты, непогашенные долги и штрафные санкции.

Regulus категорически исключает все обвинения и утверждает, что именно «Спецтехноэкспорт» не выполнил условия договора и задолжал ей около $350 млн.

В сентябре 2023 года Regulus пыталась перевести свой контракт с государственного посредника на вновь Агентство оборонных закупок Украины под руководством Марины Безруковой. Однако этот шаг был заблокирован Безруковой после того, как, по ее словам, Regulus обратилась с просьбой еще о предоплате.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
Lololoq
Lololoq
16 мая 2025, 12:47
#
Фактически 30 миллиардов! гривен было украдено. Возможно это рекорд разворовывания. Или я чего-то не знаю?
+
+45
Qwerty1999
Qwerty1999
16 мая 2025, 13:07
#
Возможно, к концу 2025 или 2026 годов
и этот рекорд будет побит…
+
+45
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
16 мая 2025, 12:50
#
Ну як — невдалі? для когось дуже вдалі!
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 мая 2025, 13:10
#
Кому війна, кому мати рідна.
+
0
3212242
3212242
16 мая 2025, 15:21
#
На слід папіредників уже вдалось вийти?
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