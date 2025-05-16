За отказ от переговоров: в ЕС рассматривают полное торговое эмбарго для россии

Лидеры стран Европейского Союза планируют усилить санкции против президента россии владимира путина из-за его отказа вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico.

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Причина усиления давления

После того, как путин отклонил предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, лидеры ЕС и Великобритании хотят нанести серьезный удар по экономике россии, превысив предыдущие санкционные меры, сообщили европейские дипломаты.

Встреча в Албании

16 мая в Албании состоится встреча с участием Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Они обсудят прекращение боевых действий в Украине.

Переговоры в Стамбуле

Высокопоставленный чиновник Великобритании 16 мая заявил, что в случае неудачи переговоров в Стамбуле основное внимание будет уделено санкциям и объединению стран для их усиления, о чем шла речь во время встречи в Киеве.

Идеи для санкций

Чиновник ЕС отметил, что новые санкции будут вдохновлены предложением сенатора США Линдси Грэма, который призвал ввести 500% тарифы на экспорт россии в случае продолжения атак на Украину «Мы бы черпали вдохновение из масштаба» этой идеи, добавил он ранее. Ранее лидеры ЕС предупреждали о возможных тарифах на 500% на импорт нефти из россии, если боевые действия не прекратятся.

Утверждение санкций