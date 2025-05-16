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16 мая 2025, 10:01 Читати українською

Telegram заблокировал теневые сервисы на $35 миллиардов

В четверг Telegram сообщил об удалении двух крупных нелегальных цифровых рынков, действовавших на его коммуникационной платформе. Об этом сообщает Reuters.

В четверг Telegram сообщил об удалении двух крупных нелегальных цифровых рынков, действовавших на его коммуникационной платформе.
Фото: freepik.com

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По словам компании, были заблокированы Xinbi Guarantee и Huione Guarantee — китайскоязычные площадки, обслуживавшие киберпреступников и жуликов.

В своем сообщении Reuters Telegram не предоставил никаких дополнительных подробностей, лишь отметил, что преступная деятельность, такая как мошенничество или отмывание денег, запрещена условиями использования Telegram и всегда удаляется при обнаружении.

По данным компании Elliptic, занимающейся исследованиями в области блокчейна, с 2021 года через эти две площадки прошли транзакции на сумму свыше $35 млрд.

Это значительно превышает объемы других черных рынков, таких как Silk Road, специализировавшийся на наркотиках и получивший международную скандальную ведомость за распространение запрещенных веществ в даркнете.

«Это серьезный удар по онлайн-мошенникам, которые использовали эти рынки для ворованных данных, услуг по отмыванию денег и телекоммуникационной инфраструктуры», — говорится в заявлении Elliptic.

В коротком англоязычном заявлении, размещенном на своем сайте, Huione Guarantee, который в свое время переименовался в Haowang Guarantee, подтвердил, что Telegram его заблокировал во вторник и теперь он прекращает свою деятельность.

Huione Guarantee — дочерняя компания Huione Group, базирующаяся в Камбодже и также владеющая Huione Pay и Huione Crypto, согласно заявлениям официальных лиц США.

В прошлом году Reuters сообщало, что Huione Pay получила криптовалюту на сумму более $150 000 из цифрового кошелька, которым пользовалась северокорейская хакерская группировка Lazarus.

После этой публикации в начале этого месяца США запретили Huione Group доступ к финансовой системе США. По словам министра финансов Скотта Бессента, Huione Group фактически стала основной платформой для киберпреступников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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