«Киевстар» увеличил доход на 50% после повышения тарифов

Крупнейший оператор мобильной связи «Киевстар» в первом квартале 2025 года заработал 10,72 млрд грн, что на 49,5% превышает показатель за тот же период 2024 года. Об этом пишет пресс-служба оператора.

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Рост доходов

Выручка от телекоммуникационных услуг выросла на 47,8% — до 10,39 млрд грн, а от цифровых сервисов и продуктов — в 2,4 раза, до 0,33 млрд грн.

Финансовые показатели

EBITDA компании составила 5,96 млрд. грн., что на 64,2% больше, чем в первом квартале прошлого года. Капитальные инвестиции выросли в 2,3 раза — до 2,42 млрд. грн.

Изменения в абонентской базе

Количество абонентов уменьшилось на 1,2 млн и на конец квартала составило 22,7 млн, из них 14,3 млн используют 4G. В то же время, абонентов «домашнего интернета» стало чуть больше — 1,13 млн.

Показатель ARPU вырос на 53,9% — до 140,6 грн. в месяц.