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16 мая 2025, 9:34 Читати українською

Экономический рост в мире замедлится — отчет ООН

Согласно прогнозам ООН, в текущем году мировой ВВП вырастет на 2,4%. Это на 0,5% меньше, чем показатель предыдущего года, что объясняется ухудшением прогнозов по мировой торговле и нестабильностью в финансовом секторе. Об этом говорится в отчете ООН.

Согласно прогнозам ООН, в текущем году мировой ВВП вырастет на 2,4%.
Фото: AI

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В отчете ООН отмечается, что эскалация торговых конфликтов, включая введение новых тарифов, приводит к росту цен и увеличивает инфляционные риски, особенно для стран с экспортно ориентированной экономикой.

Кроме того, рост госдолга и волатильность на финансовых рынках усложняют макроэкономическое регулирование, ограничивая способность правительств противостоять экономическим трудностям.

В результате этих тенденций прогноз роста ВВП для США пересмотрен в сторону снижения с 2,7% до 1,8%, а для Китая — с 4,6% до 4%.

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Значительное замедление экономического развития наблюдается и в России, где рост ВВП ожидается на уровне 1,5%. Среди ключевых факторов, предопределяющих такую динамику, названы дефицит трудовых ресурсов, жесткая монетарная политика и влияние санкций.

В ООН подчеркнули, что экономические перспективы стран СНГ определяются несколькими важными факторами, среди которых: российская агрессия против Украины, санкционные ограничения по России, динамика цен на энергоносители и экономическая ситуация в Китае.

Украина

Что касается Украины, то в ООН отмечают, что ее экономическое будущее остается зависимым от «безопасной ситуации», стабильного функционирования Черноморского зернового коридора и объемов международной финансовой поддержки.

В документе также приводится оценка стоимости послевоенного восстановления украинской экономики в размере $524 млрд, что соответствует данным, обнародованным Всемирным банком в феврале 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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