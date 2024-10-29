Fitch повысило рейтинги украинских банков

Агентство Fitch Ratings улучшило национальные долгосрочные рейтинги украинских банков. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, передает liga.net.

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Какие банки получили повышенный рейтинг

Рейтинговые оценки государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка, а также ПроКредит Банка повысили с «АА» до «АА+».

Fitch также пересмотрел национальный долгосрочный рейтинг Сенс Банка с «AA-» до «AA» и банка ПУМБ — с «АА-» до «АА+». Национальный долгосрочный рейтинг Укрэксимбанка был подтвержден на уровне «AA».

В агентстве подчеркивают, что прогноз для всех оцененных банков стабильный.

Повышение рейтингов большинства украинских банков связано с перекалибровкой национальной рейтинговой шкалы в связи с повышением долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в местной валюте до уровня CCC+ с уровня CCC-.

В то же время ПУМБ получил более высокий рейтинг благодаря улучшению финансовых показателей, а Укрэксимбанк сохранил его из-за снижения капитализации.