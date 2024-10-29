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29 октября 2024, 14:42 Читати українською

Bybit Card расширяется в новые регионы предлагая выгодные международные криптоплатежи

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 29 октября 2024 года, Chainwire

Bybit, вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, расширяет возможности пользователей криптовалют в новых регионах с помощью карты Bybit Card. Официально открытая для регистрации новых пользователей в отдельных регионах, карта Bybit Card знаменует собой еще один шаг вперед в реализации миссии компании по предоставлению инвесторам в цифровые активы по всему миру возможности легко и уверенно получать, хранить и тратить свои криптовалюты.

В сотрудничестве с S1LKPAY, основным участником платежной сети Mastercard и поставщиком услуг «банк как услуга» (BaaS) и «карта как услуга» (CaaS), Bybit Card теперь принимает заявки от клиентов Bybit Limited, организации, регулируемой Управлением по финансовым услугам Астаны (AFSA). Получив полную лицензию в сентябре, компания Bybit Limited (AFSA) впервые выпустила предоплаченную карту для международных клиентов.

Чтобы отпраздновать запуск, пользователи, успешно зарегистрировавшиеся в кампании, получат 10 % кешбэк на сумму до 600 долларов США только в течение ограниченного времени. Карта Bybit Card упрощает интеграцию криптовалют в повседневные расходы, предлагая пользователям возможность совершать платежи в нескольких валютах везде, где принимаются карты Mastercard по всему миру.

В течение 2024 года Bybit Card осваивала новые рынки по всему миру и теперь обслуживает клиентов на нескольких рынках на четырех континентах.

«Компания Bybit стремится преодолеть разрыв между цифровыми активами наших клиентов и их реальными потребностями. По мере того как карта Bybit Card продолжает набирать обороты, ее признают надежным и простым в использовании криптовалютным платежным решением. Мы рады приветствовать больше пользователей в будущем криптовалют и намерены предоставить больше вознаграждений и функций в ближайшем будущем», — сказала Джоан Хань, директор по продажам и маркетингу Bybit. «SILKPAY — первая в регионе, кто вывел на рынок передовую технологию оплаты цифровыми активами. Наше партнерство с Bybit объединяет взаимодополняющие сильные стороны, позволяя нам обеспечить более безопасные, бесшовные и быстрые транзакции с помощью карты Bybit Card. Вместе мы устанавливаем новые стандарты инноваций и инклюзивности в финансовом ландшафте региона», — сказал Гани Узбеков, основатель и генеральный директор SILKPAY.

Ключевые особенности карты Bybit Card

Бесплатная виртуальная карта: Нулевая комиссия за использование виртуальной карты Bybit Card

Никаких скрытых платежей: Никаких ежегодных или ежемесячных платежей

Привлекательные вознаграждения: До 600 долларов США в виде вознаграждений в период акции с 10% кешбэком, последующими 2−10% скидками и до 8% APY

Мгновенный доступ: Виртуальная карта сразу же доступна для использования

Широкий выбор цифровых активов: Карта Bybit Card поддерживает USDT, BTC, ETH и другие.

Пользователи могут прочитать подробнее о том, как получить право на вознаграждение: Bybit Card — 10% Cashback и бонусы на карту (только для избранных международных пользователей)

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм подбора, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Bybit является гордым партнером действующих чемпионов Формулы-1 по гонкам среди конструкторов и пилотов — команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения более подробной информации о компании Bybit, пользователи могут посетить сайт .

Bybit Press

По вопросам СМИ пользователи могут обращаться по адресу: media@bybit.com.

Для получения дополнительной информации пользователи могут посетить сайт: https://www.bybit.com.

За обновлениями пользователи могут следить: Сообщества и социальные сети Bybit

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О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) — глобальная технологическая компания в сфере платежей. Миссия компании заключается в создании инклюзивной цифровой экономики, которая приносит пользу всем и везде, делая транзакции безопасными, простыми, интеллектуальными и доступными. Используя надежные данные и сети, партнерские отношения и энтузиазм, инновации и решения компании помогают частным лицам, финансовым учреждениям, правительствам и предприятиям реализовать свой самый большой потенциал. Коэффициент добропорядочности Mastercard, или DQ, определяет нашу культуру и все, что они делают внутри и вне компании. Имея связи в более чем 210 странах и территориях, они строят устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

Пресс-служба Mastercard в Казахстане

Тел: +7 (727) 264 67 37

mastercard@pressclub.kz

Источник: Минфин
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