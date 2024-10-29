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29 октября 2024, 13:18 Читати українською

Доминирование доллара США выросло до 49%, а доля евро в глобальных платежах достигла десятилетнего минимума

Доллар США вновь подтвердил свое доминирование в мировых финансах, захватив потрясающие 49% доли международных платежей, что является 12-летним максимумом после значительного роста на 9% за последние два года. Об этом сообщает cryptoglobe.com.

Доллар США вновь подтвердил свое доминирование в мировых финансах, захватив потрясающие 49% доли международных платежей, что является 12-летним максимумом после значительного роста на 9% за последние два года.
Фото: depositphotos

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Падение евро

По данным экономического издания Kobeissi Letter на платформе микроблогов X, данные SWIFT показывают, что евро, когда-то являвшийся серьезным конкурентом доллара США, испытал стремительное падение.

Доля евро в мировых платежах

Доля евро в мировых платежах резко упала с примерно 39% до минимума за десятилетие — примерно 21% в результате резкого падения, что означает, что «доллар США остается наиболее доминирующей мировой валютой».

Однако использование китайского юаня выросло с примерно 2% в прошлом году до почти 5%.

Следует отметить, что существуют платежные системы за пределами SWIFT, включая SEPA, платежную систему, используемую для трансакций в Европе. Однако SWIFT остается доминирующей глобальной системой переводов, которую используют более 200 стран.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 октября 2024, 14:32
#
Біткоїн краще збереження. Долар і євро для лохів. А про гривню взагалі мовчу…
+
+15
Uuu123
Uuu123
29 октября 2024, 14:35
#
Fenna Smatko криптовалюты придуманы для идиотов мечтающим на диване разбогатеть
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
29 октября 2024, 14:49
#
Я идиот на диване мечтающий разбогатеть. Но биткоин не куплю, т.к. нет $70тыс на него. 😂😂😂
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