Доллар США вновь подтвердил свое доминирование в мировых финансах, захватив потрясающие 49% доли международных платежей, что является 12-летним максимумом после значительного роста на 9% за последние два года. Об этом сообщает cryptoglobe.com.

Читайте: телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение евро

По данным экономического издания Kobeissi Letter на платформе микроблогов X, данные SWIFT показывают, что евро, когда-то являвшийся серьезным конкурентом доллара США, испытал стремительное падение.

Breaking: США доллар США поддерживает общую плату за 49%, most в 12 лет, согласно SWIFT data.



Через последние два года, США Доллар usage в international payment transactions будет ликвидировать до 9 процентных пунктов.



При таком же времени, Евро-2011 пламенеет от ~39% до… pic.twitter.com/D61GzLvcFh — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 28, 2024

Доля евро в мировых платежах

Доля евро в мировых платежах резко упала с примерно 39% до минимума за десятилетие — примерно 21% в результате резкого падения, что означает, что «доллар США остается наиболее доминирующей мировой валютой».

Однако использование китайского юаня выросло с примерно 2% в прошлом году до почти 5%.

Следует отметить, что существуют платежные системы за пределами SWIFT, включая SEPA, платежную систему, используемую для трансакций в Европе. Однако SWIFT остается доминирующей глобальной системой переводов, которую используют более 200 стран.