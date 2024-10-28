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28 октября 2024, 9:01 Читати українською

Криптоблогер из россии украла у инвесторов $22 млн и передала их ВСУ — СМИ

Власти россии завершили расследование в отношении блогерши Валерии Федякиной, также известной под ником Bitmama. Девушка выманила у инвесторов $22 млн под видом вложений в криптовалюту, а большую часть полученных денег якобы передала ВСУ, пишет incrypted со ссылкой на NYPOST.

Власти россии завершили расследование в отношении блогерши Валерии Федякиной, также известной под ником Bitmama.
Фото: priamurmedia

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Что известно

Федякина является уроженкой Симферополя. В сети она выдавала себя экспертом в сегменте цифровых активов и называлась «криптовалютной королевой». Девушка активно вела соцсети, где продвигала свою схему. Она предлагала пользователям переводить деньги в криптовалюту во избежание банковских ограничений.

Своим клиентам девушка обещала бонус в 1% от суммы, которую они инвестировали в цифровые активы через нее. Однако после передачи средств блогерша исчезала из связи и не возвращала средства, утверждают в полиции.

Пострадавшие заявляют, что в целом они потеряли десятки миллионов долларов. Один из инвесторов якобы передал девушке $70 млн, пытаясь заработать на вложениях в криптоактивы. После завершения расследования правоохранители пришли к выводу, что суммарный размер ущерба составил $22 млн.

Обвиняемую в мошенничестве задержали в сентябре 2023 года при попытке покинуть страну и вылететь в Дубай. Там Федякина приобрела жилье, которое купила на средства обманутых инвесторов, утверждает прокуратура россии.

16 октября 2024 года суд завершил рассмотрение дела блоггерши и теперь представители власти готовятся огласить приговор. За время расследования девушка успела родить ребенка в СИЗО. По имеющимся данным, «криптокоролеве» грозит до 10 лет тюрьмы по статье о мошенничестве в особо крупных размерах.

В то же время эксперты отмечают, что из-за данных о передаче средств ВСУ Федякина рискует столкнуться с усилением обвинения. В таком случае потенциальный срок пребывания в тюрьме может значительно увеличиться, уверены они.

Следует отметить, что каких-либо подтверждений об упомянутых пожертвованиях в пользу ВСУ со стороны украинской власти, волонтеров и активистов пока нет. Защита Федякиной отвергла обвинения в мошенничестве и уверяет, что она поддерживает агрессию своей страны и готова пожертвовать средства для российских военных.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Prya
Prya
28 октября 2024, 9:06
#
Во люди работают
+
0
VS SV
VS SV
28 октября 2024, 10:58
#
У удянского научилась наверное
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