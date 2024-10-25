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25 октября 2024, 17:34 Читати українською

Отзыв о Валентине Станишевском от Young Business Club

Валентин Станишевский — яркий пример молодого предпринимателя, который сумел построить процветающий бизнес и получить признание в украинском и международном деловом сообществе. Недавно Young Business Club, организация, объединяющая перспективных и амбициозных бизнесменов Украины, опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный его пути и достижениям. Эта публикация стала еще одним свидетельством глубокой экспертности и лидерских качеств Валентина, а также признанием его вклада в развитие предпринимательства.

Отзыв о Валентине Станишевском от Young Business Club

Отзыв о Валентине Станишевском от Young Business Club в 2024 году

В посте YBC подчеркнули, что Станишевский не просто достиг значительных результатов в сфере недвижимости — как давний член клуба своим примером он вдохновляет других на смелые шаги. Способность Валентина Станишевского адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка и находить нестандартные решения в любых ситуациях выделяют его среди остальных предпринимателей. Сообщество ценит его стремление к инновациям, устойчивый рост компании и вклад в формирование положительного имиджа украинского бизнеса на международной арене.

Награждение Валентина Станишевского в YBC премией Человек года 2018

Награждение Валентина Станишевского в YBC премией «Человек года 2018»

Этот отзыв от YBC ещё раз подтверждает значимость признания молодых лидеров, которые вносят вклад в экономическое развитие и общественную жизнь, служа примером для будущего поколения предпринимателей.

Пост в Инстаграме YBC о Валентине Станишевском

Пост в Инстаграме YBC с отзывом о Валентине Станишевском

Рассказываем, почему эта публикация так важна, кто такой Валентин Станишевский, чем занимается агентство True real estate и какие отзывы оставляют его клиенты в сети.

Young Business Club: доверие, содружество, развитие

Young Business Club (YBC) — это самое большое бизнес-сообщество Украины, объединяющее амбициозных и успешных предпринимателей, которые ведут бизнес в Украине и других странах. Его главные цели:

  • создание доверия и социальной ответственности;

  • создание платформы для обмена опытом;

  • установления деловых связей между участниками;

  • стимулирования роста бизнеса членов клуба.

Основанный для того, чтобы объединять людей с общими ценностями, YBC поддерживает бизнесменов на разных этапах их карьеры, помогает им развиваться, осваивать новые рынки и находить партнеров, инвесторов, клиентов.

Организация предлагает уникальные возможности для нетворкинга на высоком уровне. Участники имеют доступ к эксклюзивным мероприятиям, семинарам и тренингам, где они могут обсуждать новые тенденции в бизнесе, инновационные стратегии и получать ценную поддержку от других членов сообщества. Важно отметить, что участие в YBC — это не просто деловое партнерство, а членство в сильном бизнес-сообществе, где каждый может получить поддержку и вдохновение для дальнейшего развития своего бизнеса.

Публикация от YBC, посвящённая Валентину Станишевскому, является весомым признанием, так как клуб выбирает для своих материалов только самых успешных и влиятельных бизнесменов. Это подчёркивает значимость достижений Валентина в сфере недвижимости на Бали и его роль в продвижении украинских предпринимателей на международном уровне.

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Пост YBC о компании True real estate

Что YBC написали о Валентине Станишевском?

Валентин является давним членом YBC и за это время зарекомендовал себя как лидер в нескольких отраслях, а сейчас — и как успешный инвестор и основатель агентства недвижимости True real estate. С его помощью множество девелоперов и инвесторов уже нашли прибыльные возможности на рынке Бали.

О рекордах True real estate в посте Young Business Club

О рекордах True real estate в посте Young Business Club

Что отметили в публикации? Рассказали о:

  • интересах и карьерном пути: от мастера спорта по рукопашному бою до основателя рок-группы Sumhain c 15 концертами ежемесячно, от владельца ночного клуба в 2011-м до учредителя рекламной, образовательной и IT компаний;

  • рекордах, которые принесли первую настоящую известность в бизнес кругах — IT сервисе по автоматизации маркетплейсов, который опубликовал 5 миллионов объявлений и принес более 2 миллионов лидов (до сих пор ни одна IT компания не смогла этого повторить);

  • выходе на рынок недвижимости на Бали и очередной IT-революции — в True real estate разработали софт, который собирает подробную статистику по всем объектам недвижимости, что позволяет рассчитывать их реальную ликвидность, и прописали четкие алгоритмы для глубокого анализа рынка;

  • амбициозных планах — формирование фонда недвижимости и управления капиталом с капитализацией 1 млрд долл.

Валентин Станишевский история карьеры фото

Пост о начале и развитии карьеры Валентина Станишевского

«Большая семья — большая ответственность, я не могу позволить себе быть слабым» — говорит Валентин Станишевский. Хотя эксперт не освещает личную жизнь, совершенно очевидно: о своих близких он заботится, именно поэтому постоянно растет в бизнесе.

Пост YBC является важным подтверждением того, что Валентин Станишевский не просто строит успешную карьеру, но активно делится своим опытом с единомышленниками. Особенно привлекает то, что он использует фундаментальный подход к бизнесу, основанный на аналитике и технической экспертизе. Именно это и позволяет добиваться исключительных результатов.

Что важно знать о True real estate?

Агентство True Real Estate оказывает комплексные услуги в области недвижимости на Бали. Подход компании базируется на глубоком понимании рынка, использовании уникальных программных решений для анализа данных, формирования точных прогнозов прибыльности и предоставлении клиентам действительно выгодных предложений.

Валентин Станишевский и команда тщательно подбирают инвестиционные решения с учетом потребностей и представлений инвесторов. Как отмечает сам Станишевский, каждый проект проходит строгую оценку, а предложения разрабатываются с акцентом на реальные выгоды для клиента. Агентство сотрудничает только с проверенными застройщиками, чьи объекты соответствуют высоким стандартам качества и перспективам прибыльности.

Основатель True real estate Валентин Станишевский фото

Основатель True real estate Валентин Станишевский фото

Преимущества для инвесторов

Инвесторам True Real Estate предлагает уникальные возможности сохранения и приумножения капитала путем инвестирования в недвижимость на Бали. Подход Валентина Станишевского заключается в тщательном отборе объектов: каждый проект тщательно исследуют на предмет его прибыльности и надежности. Благодаря собственному софту https://estatemarket.io/ IT и аналитический отдел компании собирает данные по заполняемости объектов в разных районах Бали, что позволяет показывать инвесторам реальную прибыль. Любое решение принимается на основе точных и актуальных данных.

Агентство помогает не только с покупкой недвижимости, но и с управлением, перепродажей и оформлением всех юридических аспектов сделки. Специалисты True Real Estate детально изучают пожелания клиентов и предлагают наиболее подходящие варианты с учетом реальной доходности и сроков окупаемости.

Встреча инвесторов на Бали с цветами фото

Встреча инвесторов на Бали сотрудниками True real estate фото

Услуги для застройщиков

Одно из направлений работы компании — консалтинг девелоперов на всех этапах строительства. Команда True Real Estate помогает застройщикам сформировать сильный бренд и показать реальную инвестиционную привлекательность объектов. Специалисты поддерживают девелоперов в разработке проектов, упаковки и стратегий продаж, повышении уровня проекта, помогают в поиске эффективных управляющих компаний, а главное, выстраивают финансовые модели, которые минимизируют риски и гарантируют реальную доходность.

Почему True Real Estate уникальна?

Главная отличительная черта True Real Estate — это фундаментальный подход к каждой сделке. Компания не стремится к массовому привлечению клиентов, а предпочитает строить долгосрочные и доверительные отношения. Это подтверждается тем, что агентство инвестирует свой капитал в те же проекты, которые предлагает инвесторам. Благодаря такому подходу агентство Валентина Станишевского стало лидером на рынке недвижимости Бали и получило признание как со стороны клиентов, так и бизнес-сообщества.

Совладелец True Real Estate Валентин Станишевский фото

Совладелец True Real Estate Валентин Станишевский фото

Что еще пишут в сети о Валентине Станишевском и True real estate? Отзывы клиентов

True Real Estate — инновационный консалтинговый центр, который предлагает инвесторам и девелоперам действительно выгодные решения. Отличительной чертой компании является глубокий анализ рынка, основанный на данных, собранных собственным IT-отделом. Эта технологическая поддержка помогает принимать обоснованные решения, что существенно повышает их шансы на успешные инвестиции — об этом не раз писали в отзывах.

Сообщение команде True Real Estate от инвестора

Сообщение команде True Real Estate от инвестора

Приведем несколько примеров отзывов, взятых на сайтах-отзовиках.

О True Real Estate отзывы на сайтах-отзовиках

О True Real Estate отзывы на сайтах-отзовиках

Валентин Станишевский на бизнес обучении с Сергеем Харламовым

Фотография Валентина Станишевского (на бизнес обучении с партнером Сергеем Харламовым)

Отзывы о Валентине Станишевском подчеркивают сильные стороны компании: внимание к деталям, высокий уровень доверия клиентов и результативность работы. Агентство, отмеченное почти сразу после своего основания как «Прорыв года» у самого крупного застройщика Бали — зарекомендовало себя как надежный партнер для всех, кто хочет вложить средства в недвижимость на Бали.

Источник: Минфин
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