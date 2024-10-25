Курс валют на 25 октября: евро в обменниках подорожал на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара не изменился, курс евро также остался на прежнем уровне.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 44,50 грн, а продают за 45,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,46−41,50, евро — 44,95−45,10 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,27−41,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,64−44,65 грн/евро.

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