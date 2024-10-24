40% бизнеса планируют выходить на зарубежные рынки, а каждый пятый пользуется ИИ — исследование

Каждый шестой опрошенный украинский предприниматель открыл свой текущий бизнес уже после начала полномасштабной войны, при этом 66% из них не имели опыта бизнес-деятельности. Сегодня уже 75% предпринимателей активно используют цифровые каналы в продажах и общении с клиентами и 56% опрошенных экспортируют или планируют выходить на другие рынки. Об этом говорится в исследовании Mastercard SME Index 2024 года.

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Тренд на безналичность стабильно растет

Сегодня 9 из 10 украинских МCБ предоставляют возможность рассчитаться за товары или услуги безналично, 17% из них начали принимать такие формы расчетов за последние два года.

Стоит отметить, что для 80% предпринимателей безналичные оплаты приносят более половины дохода — это на 8 п.п. больше по сравнению с предыдущим годом.

В частности, выросли следующие формы расчетов: по реквизитам (такой вид расчетов предлагают 58% опрошенных предпринимателей), через POS-терминал (34%) и онлайн-оплаты на сайте или через платежные сервисы (34%). В то же время переводы на карту (40%) как форма оплаты снизились на 6 п.п. по сравнению с прошлым годом.

Диджитализация и внедрение ИИ

Уже 3 из 4 предпринимателей активно используют цифровые каналы для представления товаров и услуг своего бренда. В частности, у 37% предприятий есть собственный вебсайт, четверть опрошенных (24%) представлены на маркетплейсах, а каждый шестой предприниматель (16%) разработал мобильное приложение для своего бизнеса.

Кроме того, украинские предприниматели активно внедряют инновационные инструменты и сервисы в свою деятельность, в частности, с искусственным интеллектом.

Так, каждый пятый предприниматель (21%) пользуется функционалом ИИ в своей бизнес-деятельности: среди микробизнесов этот показатель составляет 16%, среди малых бизнесов — 30%, а среди средних бизнесов — 47%. Еще 34% респондентов отметили, что им интересно познакомиться с возможностями этих технологий.

Самые распространенные направления применения инструментов и сервисов на основе ИИ среди предпринимателей включают в себя разработку маркетинговых, SMM и коммуникационных стратегий, перевод на другие языки, коммуникацию с клиентами в цифровых каналах, генерирование изображений и написание текстов.

Ключевые потребности и фокус на экспорт

Среди основных вызовов, отмечаемых украинскими предпринимателями — необходимость финансирования для развития бизнеса, а также нехватка заказов и рынков сбыта. Кроме того, каждый пятый респондент указывает на нехватку персонала.

Несмотря на текущие вызовы, украинские МПБ проявляют гибкость и ищут способы поддержки и развития своего дела. Так, 27% предпринимателей участвовали в грантовых программах от государства или других организаций.

Одним из главных способов масштабирования украинские предприниматели называют развитие экспорта. Каждый шестой респондент (16%) уже продает свои товары или услуги за границу, а еще 40% планируют выходить на зарубежные рынки.

Наиболее популярными странами по экспорту стали Польша (32%), Германия (22%), США (16%), Литва и Италия (по 13%).

Примечательно, что 88% предпринимателей, ведущих бизнес как на внутреннем, так и на иностранных рынках, за последний год заметили рост спроса среди украинцев на продукцию украинских производителей.