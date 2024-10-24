Увеличение военного сбора повлияет на доходность депозитов, но не уменьшит количество вкладчиков — банкир

Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23% (кроме дохода по депозитам военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, для которых ставка ВС останется на уровне 1,5%), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.

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Что будет с депозитами

По его утверждению, уменьшение доходности вряд ли существенно повлияет на активность граждан, принявших для себя решение разместить средства в банках.

Во-первых, усиление инфляционного давления заставляет многих искать надежные механизмы для сохранения средств (для 70% граждан, имеющих «свободные» средства, считают для себя приоритетным размещение их именно на депозитах), а во-вторых, пока достаточный выбор депозитных программ на разный термин, позволяющий «подстроить» потребности конкретного человека под имеющиеся вклады.

«Дискуссии о пересмотре налогов и в частности военного сбора идут с начала года, и только в течение последних 1,5 месяца „разговоры“ и „размышления“ приобрели четкие очертания. И за это время почти треть звонков в колл-центр банка касалась вопросов, как может снизиться прибыль и какие депозитные программы дают возможность получить наибольшую доходность. То есть, к такому уменьшению прибыли граждане полностью готовы и изменения в налогообложении не стали для них сенсацией», — отметил эксперт.

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Специалист акцентировал, что летом многие потенциальные вкладчики решили взять паузу, внимательно наблюдая за изменениями валютных курсов, за темпами инфляции. Именно поэтому по сравнению с январем-апрелем в летний период количество новых вкладов практически не изменялось.

Однако уже в начале осени, как утверждает Замотаев, фиксируется изменение поведения граждан — возобновился интерес в основном к ультракоротким (3−6 мес.) и долговременным вкладам (с 1 года до 2,5 лет).

«Возвращение заинтересованности граждан к размещению средств на ультракоротких вкладах объясняется тем, что большая часть вкладчиков пытается „перестраховаться“ в канун новой зимы и ее до сих пор „неведомых“ энергетических последствий, а также опасениями за „судьбу“ гривны», — сообщил эксперт.