Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23% (кроме дохода по депозитам военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, для которых ставка ВС останется на уровне 1,5%), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.
Увеличение военного сбора повлияет на доходность депозитов, но не уменьшит количество вкладчиков — банкир
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Что будет с депозитами
По его утверждению, уменьшение доходности вряд ли существенно повлияет на активность граждан, принявших для себя решение разместить средства в банках.
Во-первых, усиление инфляционного давления заставляет многих искать надежные механизмы для сохранения средств (для 70% граждан, имеющих «свободные» средства, считают для себя приоритетным размещение их именно на депозитах), а во-вторых, пока достаточный выбор депозитных программ на разный термин, позволяющий «подстроить» потребности конкретного человека под имеющиеся вклады.
«Дискуссии о пересмотре налогов и в частности военного сбора идут с начала года, и только в течение последних 1,5 месяца „разговоры“ и „размышления“ приобрели четкие очертания. И за это время почти треть звонков в колл-центр банка касалась вопросов, как может снизиться прибыль и какие депозитные программы дают возможность получить наибольшую доходность. То есть, к такому уменьшению прибыли граждане полностью готовы и изменения в налогообложении не стали для них сенсацией», — отметил эксперт.
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Специалист акцентировал, что летом многие потенциальные вкладчики решили взять паузу, внимательно наблюдая за изменениями валютных курсов, за темпами инфляции. Именно поэтому по сравнению с январем-апрелем в летний период количество новых вкладов практически не изменялось.
Однако уже в начале осени, как утверждает Замотаев, фиксируется изменение поведения граждан — возобновился интерес в основном к ультракоротким (3−6 мес.) и долговременным вкладам (с 1 года до 2,5 лет).
«Возвращение заинтересованности граждан к размещению средств на ультракоротких вкладах объясняется тем, что большая часть вкладчиков пытается „перестраховаться“ в канун новой зимы и ее до сих пор „неведомых“ энергетических последствий, а также опасениями за „судьбу“ гривны», — сообщил эксперт.
Комментарии - 4
На жаль так, бо в нас люди ліниві у всьому, що стосується інвестицій, тому більшість людей досі вважає депозити і овдп «прибутковими інвестиціями» :)
Але люди котрі давно в темі і розбираються в цьому — не будуть залишати кошти на депозитах, сорі, але віддавати казнокрадам на «дороги» і «стадіони» 23% = бути дурним інвестором))0)
Для більшості депозит це не інвестиція — для інвестування потрібно на порядок більше, це щось типу «копілки»…
Очевидно що на строкові депозити на 1−2 роки без можливості розірвання депозиту будуть «кращі» відсотки в порівнянні з усіма іншими варіантами. Тільки в період нестабільності в усьому світі, облікові ставки постійно змінюються, відтак сьогоднішні 15% на депозиті або ~16−17% з овдп сьогодні можуть здаватися «гарною ідеєю», але якщо, а швидше коли, через пів року ставки підуть вверх і будуть понад 20%, то це вже може перетворитися на збиткову фінансову пастку, тому той хто при здоровому глузді в таку парашу не вкладає свої кошти, бо 15−17% в гривні зараз в умовах війни — це ні про що, особливо на фоні того, що з цих 15−17% ви сплатити 23% в будь-якому випадку, або вам заблокують рахунки в банку (достатньо почитати як часто це відбувається з причинами і без на цьому ж форумі)), або Україна оголосить про реструктуризацію, як це було з ЗОВНІШІМИ зобов`язаннями України про євробондам де суми в рази вищі ніж по внутрішнім зобов`язанням за овдп, тому це як сидіти на пороховій бочці і облившись паливом, тримати в одній руці пляшку нітрогліцирину і закурюючи сигару сподіватися, що все буде добре і нічого не трапиться :)