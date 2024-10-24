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24 октября 2024, 10:45 Читати українською

Увеличение военного сбора повлияет на доходность депозитов, но не уменьшит количество вкладчиков — банкир

Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23% (кроме дохода по депозитам военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, для которых ставка ВС останется на уровне 1,5%), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.

Увеличение военного сбора с 1,5% до 5% приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов до 23% (кроме дохода по депозитам военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, для которых ставка ВС останется на уровне 1,5%), однако этот факт не повлияет на количество новых вкладчиков.
Фото: depositphotos

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Что будет с депозитами

По его утверждению, уменьшение доходности вряд ли существенно повлияет на активность граждан, принявших для себя решение разместить средства в банках.

Во-первых, усиление инфляционного давления заставляет многих искать надежные механизмы для сохранения средств (для 70% граждан, имеющих «свободные» средства, считают для себя приоритетным размещение их именно на депозитах), а во-вторых, пока достаточный выбор депозитных программ на разный термин, позволяющий «подстроить» потребности конкретного человека под имеющиеся вклады.

«Дискуссии о пересмотре налогов и в частности военного сбора идут с начала года, и только в течение последних 1,5 месяца „разговоры“ и „размышления“ приобрели четкие очертания. И за это время почти треть звонков в колл-центр банка касалась вопросов, как может снизиться прибыль и какие депозитные программы дают возможность получить наибольшую доходность. То есть, к такому уменьшению прибыли граждане полностью готовы и изменения в налогообложении не стали для них сенсацией», — отметил эксперт.

Читайте: Большие банки активно режут доходность валютных депозитов

Специалист акцентировал, что летом многие потенциальные вкладчики решили взять паузу, внимательно наблюдая за изменениями валютных курсов, за темпами инфляции. Именно поэтому по сравнению с январем-апрелем в летний период количество новых вкладов практически не изменялось.

Однако уже в начале осени, как утверждает Замотаев, фиксируется изменение поведения граждан — возобновился интерес в основном к ультракоротким (3−6 мес.) и долговременным вкладам (с 1 года до 2,5 лет).

«Возвращение заинтересованности граждан к размещению средств на ультракоротких вкладах объясняется тем, что большая часть вкладчиков пытается „перестраховаться“ в канун новой зимы и ее до сих пор „неведомых“ энергетических последствий, а также опасениями за „судьбу“ гривны», — сообщил эксперт.

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом и получите бонус!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+35
Kharakternyk
Kharakternyk
24 октября 2024, 10:55
#
Це вже невиліковно.
+
+23
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 10:55
#
«однак цей факт не вплине на кількість нових вкладників»

На жаль так, бо в нас люди ліниві у всьому, що стосується інвестицій, тому більшість людей досі вважає депозити і овдп «прибутковими інвестиціями» :)

Але люди котрі давно в темі і розбираються в цьому — не будуть залишати кошти на депозитах, сорі, але віддавати казнокрадам на «дороги» і «стадіони» 23% = бути дурним інвестором))0)
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
24 октября 2024, 11:26
#
Ви середній розмір депозиту бачили?

Для більшості депозит це не інвестиція — для інвестування потрібно на порядок більше, це щось типу «копілки»…
+
+8
Я_ __
Я_ __
24 октября 2024, 11:04
#
«які депозитні програми дають можливість отримати найбільшу дохідність»

Очевидно що на строкові депозити на 1−2 роки без можливості розірвання депозиту будуть «кращі» відсотки в порівнянні з усіма іншими варіантами. Тільки в період нестабільності в усьому світі, облікові ставки постійно змінюються, відтак сьогоднішні 15% на депозиті або ~16−17% з овдп сьогодні можуть здаватися «гарною ідеєю», але якщо, а швидше коли, через пів року ставки підуть вверх і будуть понад 20%, то це вже може перетворитися на збиткову фінансову пастку, тому той хто при здоровому глузді в таку парашу не вкладає свої кошти, бо 15−17% в гривні зараз в умовах війни — це ні про що, особливо на фоні того, що з цих 15−17% ви сплатити 23% в будь-якому випадку, або вам заблокують рахунки в банку (достатньо почитати як часто це відбувається з причинами і без на цьому ж форумі)), або Україна оголосить про реструктуризацію, як це було з ЗОВНІШІМИ зобов`язаннями України про євробондам де суми в рази вищі ніж по внутрішнім зобов`язанням за овдп, тому це як сидіти на пороховій бочці і облившись паливом, тримати в одній руці пляшку нітрогліцирину і закурюючи сигару сподіватися, що все буде добре і нічого не трапиться :)
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