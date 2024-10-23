НБУ изменит объем лицензий страховщику и семи небанковским финучреждениям

Национальный банк принял решение изменить объем лицензии страховщику и семи небанковским финансовым учреждениям, аннулировать лицензии двум небанковским финансовым учреждениям, включить одного брокера в реестр страховых и перестраховых брокеров . Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Изменение объема лицензии страховщику

Нацбанк на основании собственного заявления ПАО «Украинская Аграрно-Страховая Компания» (УАСК) дал согласие на:

сужение объема лицензии на осуществление деятельности по страхованию — исключение из лицензии (сужение объема лицензии) права на осуществление деятельности по прямому страхованию по классу страхования 13 «Страхование другой ответственности (кроме определенной в классах 10, 11, 12)» и входного перестрахования по всем классам страхование (рисками в пределах таких классов), включенных в лицензию;

расширение объема лицензии на осуществление деятельности по страхованию — включение в лицензию (расширение объема лицензии) права на осуществление деятельности по прямому страхованию по классу страхования 13 «Страхование другой ответственности (кроме определенной в классах 10, 11, 12)» по риску страхования другой ответственности перед третьими лицами, чем ответственность оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, с ограничениями и особенностями, которые дают основания для упрощенного подхода для расчета капитала платежеспособности и минимального капитала.

Согласно отчетности УАСК по состоянию на 1 июля 2024 г. страховой портфель компании в основном формировался за счет платежей из КАСКО — 48%, здоровья и медицинского страхования — 34%, имущества (кроме страхования сельскохозяйственной продукции) — 17%.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 2841 тыс. грн, сформированные страховые резервы — 7355 тыс. грн. За первое полугодие 2024 страховщик выплатил страховые возмещения в объеме 3 291 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,01%.

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Изменения объема лицензий финансовым компаниям

На основании собственных заявлений дано согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовым компаниям:

ООО «Альтафинанс», ООО «ФК «Форинт», ООО «ФК «Стармий», ООО «ФК «Скоро», ООО «ФК «Гаронна» — исключение из таких лицензий финансовой услуги финансовый лизинг;

ООО «Родео Капитал» — исключение услуги по предоставлению гарантий;

ООО «ФК «Финэксперт» — исключение таких услуг, как финансовый лизинг, факторинг.

После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании ООО «Альтафинанс», ООО «ФК «Форинт», ООО «ФК «Стармий», ООО «ФК «Скоро», ООО «ФК «Гаронна», ООО «Родео Капитал» будут иметь право осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как: предоставление средств и банковских металлов в кредит и факторинг.

ООО «ФК «Финэксперт» будет иметь право осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как: предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Аннулирование лицензий двум финансовым компаниям

На основании собственных заявлений:

ООО «КУ «Ролмен» аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО «ФК «Аксиома» аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как факторинг.

Также в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением правления НБУ от 29 декабря 2023 года № 199 (с изменениями), ООО «КУ «Роллмен» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

В то же время, ООО «ФК «Аксиома» остается внесенным в Государственный реестр финансовых учреждений и имеет право осуществлять валютные операции по торговле валютными ценностями в наличной форме на основании соответствующей лицензии.

Включение страхового брокера в реестр

Национальный банк включил в Государственный реестр страховых и перестраховых брокеров ООО Страховой Брокер «Смартпрогресс».

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 октября 2024 года.