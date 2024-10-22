МВФ подтвердил глобальный рост ВВП, а также существенное снижение инфляции

Международный валютный фонд в своем обновленном прогнозе подтвердил рост глобального ВВП в текущем году на уровне 3,2%, а также указал на положительную динамику в «битве с инфляцией». Об этом заявил во время презентации Обзора мировой экономики (WEO) главный экономист МВФ Пьер-Оливье Горинчас, передает Укринформ.

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ВВП

«Мировая экономика остается устойчивой. По прогнозам, в 2024 и 2025 годах рост будет стабильным, на уровне 3,2%», — отметил Горинчас.

Таким образом, обновленный показатель 3,2% соответствует прогнозам Фонда роста глобальной экономики на 2024 год, обнародованным в июле. В то же время МВФ снизил прогноз на 2025 год на 0,1% по сравнению с июльским обзором мировой экономики.

Главный экономист фонда объяснил, что существуют ожидания «охлаждения» экономической активности в США, в то время как другие развитые экономики будут демонстрировать тенденцию к восстановлению. Кроме того, Китай также покажет незначительное понижение — до 4,8% в 2024 году.

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Инфляция

В настоящее время также заявил, что почти выиграна «битва с инфляцией», достигшая пика 9,4% в третьем квартале 2022 года. Сейчас этот показатель снизился до 3,5% по ожиданиям на конец этого года. В большинстве государств инфляция колеблется в районе целевых характеристик центробанков.

Он назвал «большим достижением», что инфляцию удалось снизить без глобальной рецессии. В основном это объясняется введением уникальной комбинации шоков спроса и предложения, повлекших за собой инфляцию в начале, с ростом предложения рабочей силы благодаря иммиграции во многих развитых странах. Существенную роль сыграла разумная монетарная политика.

Однако, как подчеркнул главный экономист МВФ, несмотря на хорошие новости о снижении инфляции в мире, сохраняются риски для глобального роста, связанные прежде всего с региональными конфликтами, в частности на Ближнем Востоке. Они могут серьезно угрожать товарным рынкам, отметил он.