Bybit Card открывает регистрацию в новых регионах, предлагая бонус за регистрацию

Bybit , вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, расширяет глобальное присутствие Bybit Card в сотрудничестве с S1LKPAY, международным поставщиком платежных решений. Предварительная регистрация уже открыта, и первым 1000 заявителям будет предоставлен бонус в размере $10 в дополнение к многочисленным преимуществам Bybit Card.

Карта Bybit Card, ставшая основным способом оплаты криптовалют для пользователей криптовалют по всему миру, находится на стадии расширения. Сейчас она представлена на таких рынках, как Аргентина, Бразилия и Нидерланды, и заслужила доверие благодаря надежной защите, отличной поддержке клиентов, удобству использования и выгодному опыту, а также простоте доступа к сети Mastercard.

Последняя разработка возглавляется компанией Bybit Limited, регулируемой Управлением финансовых услуг Астаны (AFSA), и знаменует собой первый выпуск брендированной карты Bybit Limited (AFSA) в сотрудничестве с S1LKPAY, сертифицированным основным членом платежной сети Mastercard и поставщиком услуг «банк как услуга» (BaaS) и «карта как услуга» (CaaS), для поддержки выпуска и интеграции функций оплаты в приложениях для предоплаченной карты Bybit Mastercard.

«За прошедший год мы стали свидетелями огромного роста карты Bybit, и мы рады, что можем обслуживать больше регионов и пользователей от ЕЭЗ до Южной Америки, соединяя их криптовалютное богатство и платежные потребности. Тратить и приумножать свои криптовалюты еще никогда не было так просто с Bybit, а теперь еще и с бонусом до официального запуска», — говорит Джоан Хан, директор по продажам и маркетингу Bybit.

Мы рады объявить о запуске первой криптовалютной предоплаченной карты в регионе и сотрудничаем с Bybit, предлагая это долгожданное решение в рамках следующей главы экспансии карт«. Это партнерство обеспечивает держателям криптовалют беспрепятственный доступ к сети Mastercard в любое время и в любом месте», — сказал Гани Узбеков, основатель и генеральный директор S1LKPAY.

Предлагая пользователям, в портфелях которых есть цифровые активы, беспрепятственный доступ к криптовалюте, карта Bybit Card способствует тому, что криптовалютные траты и повседневное потребление становятся более плавными. Она также может похвастаться понятными и низкими комиссиями, щедрыми вознаграждениями с кешбэком до 10 % и 8 % APY, а также широким спектром поддерживаемых токенов. Повсеместное распространение криптовалют включает в себя не только криптовалюты как инвестиционный класс активов, но и розничное использование и прием торговцами. Bybit стремится совершенствовать свои продукты, чтобы стимулировать принятие цифровых активов среди обычных пользователей.

Bybit приглашает пользователей получить карту Bybit Card и воспользоваться всеми ее преимуществами: Предварительная регистрация для получения карты

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм подбора, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Bybit является гордым партнером действующих чемпионов Формулы-1 по гонкам среди конструкторов и пилотов — команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения более подробной информации о компании Bybit, пользователи могут посетить сайт Bybit Press

По вопросам СМИ пользователи могут обращаться по адресу: media@bybit.com.

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О Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) — глобальная технологическая компания в сфере платежей. Наша миссия заключается в создании инклюзивной цифровой экономики, которая приносит пользу всем и везде, делая транзакции безопасными, простыми, интеллектуальными и доступными. Используя надежные данные и сети, партнерские отношения и энтузиазм, наши инновации и решения помогают частным лицам, финансовым учреждениям, правительствам и предприятиям реализовать свой самый большой потенциал. Коэффициент порядочности, или DQ, определяет нашу культуру и все, что мы делаем в компании и за ее пределами. Имея связи в более чем 210 странах и территориях, мы строим устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.