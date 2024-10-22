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22 октября 2024, 13:12 Читати українською

Fairfax и его представители в Украине задонатили 200 000 долларов для помощи ветеранам войны

В условиях продолжающейся войны поддержка защитников Украины стала одной из ключевых инициатив многих компаний. Страховые компании ARX, UNIVERSALNA и Colonnade, являющиеся частью канадской страховой группы Fairfax Financial Holdings в Украине, передали 100 000 долларов для помощи ветеранам войны. Кроме того, акционер компаний — Fairfax — увеличил сумму помощи еще на 100 000 долларов, доведя общую сумму взноса до 200 000 долларов.

В условиях продолжающейся войны поддержка защитников Украины стала одной из ключевых инициатив многих компаний.

Ежедневно тысячи воинов возвращаются с фронта, нуждаясь не только в медицинской помощи, но и в психологической и социальной поддержке. Компании ARX, UNIVERSALNA и Colonnade понимают, что сейчас пора действовать: помогать военным в их реинтеграции в гражданскую жизнь, создавать возможности для личностного развития и обеспечивать поддержку на государственном и бизнесовом уровнях. Эти средства будут направлены на поддержку программ реабилитации центра Superhumans и VeteranHub.

«Наши ветераны — это люди, которые рисковали жизнью ради нашего будущего, и мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия возвращения к мирной жизни», — заявил Председатель правления ARX, Андрей Перетяжко. «Помощь не должна ждать завершения войны. Мы благодарны каждому защитнику и считаем, что наше участие — это только начало большого пути поддержки».

Fairfax Financial Holdings и его представители в Украине уже не в первый раз поддерживают общественно важные инициативы. Сотрудничество с благотворительными организациями, помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий и поддержка ВСУ — большой пласт работы страховой ARX. С начала полномасштабной войны сумма помощи ВСУ уже превысила 60 млн грн, основным партнером для системной помощи войску является фонд «Повернись живим».

Источник: Минфин
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