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21 октября 2024, 16:26 Читати українською

UBS продает свои 50% акций Swisscard финкомпании American Express

Самый крупный швейцарский банк UBS продолжает реструктуризацию активов Credit Suisse. Об этом пишет Reuters.

Самый крупный швейцарский банк UBS продолжает реструктуризацию активов Credit Suisse.
Фото: depositphotos

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Подробности

Владельцем 50% акций компании Swisscard, специализирующейся на выпуске кредитных карт, станет American Express. После сделки American Express станет единственным владельцем Swisscard, ведь компания уже владеет другой частью акций.

По условиям сделки, клиенты Credit Suisse, пользовавшиеся услугами Swisscard, перейдут на существующую платформу кредитных карт UBS. Финансовые договоренности не разглашаются.

Swisscard продолжит выпускать все карты по лицензиям American Express,Mastercard и Visa, а также продолжит вести бизнес American Express в Швейцарии.

По словам представителей компании, это не повлияет на владельцев этих карт, торговцев или партнеров в ближайшее время.

В UBS заявили, что выпуск кредитных карт в Швейцарии через Swisscard не «соответствует существующей операционной структуре и стратегическим приоритетам UBS как правопреемнику Credit Suisse».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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