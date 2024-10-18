Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 октября 2024, 12:30 Читати українською

Анонсированный Минэкономики образовательный проект стартовал В Черкассах

Положен старт ранее анонсированному всеукраинскому образовательному проекту «Источник Энергии». Первое мероприятие в рамках совместного проекта Sense Bank, Министерства экономики Украины, Фонда развития предпринимательства и Фонда энергоэффективности состоялось в среду, 16 октября, в Черкассах.

Андрей Телепа, заместитель министра экономики Украины, подчеркнул, что важно повышать осведомленность малого и среднего бизнеса, а также территориальных общин в вопросах энергоэффективности, поскольку энергетическая независимость Украины является приоритетом для правительства.

«Обеспечение энергетической независимости Украины — это не только восстановление генерирующих мощностей, но и реализация мероприятий по повышению энергоэффективности на местах. Проект „Источник Энергии“ — это серия семинаров для представителей жилищно-строительных кооперативов, кондоминиумов, органов местного самоуправления и общин, а также малого и среднего бизнеса, по вопросам внедрения энергоэффективных решений и привлечения льготного финансирования в рамках государственной поддержки энергетических проектов. Совместными усилиями мы сможем обеспечить украинцев электроэнергией и теплом уже эту зиму», — отметил Андрей Телепа.

Андрей Соколов, член правления Sense Bank, рассказал, что благодаря таким встречам клиенты могут получить практические советы, которые помогут подготовиться к зиме и повысить их энергонезависимость.

«Для нас, как для государственного банка, важно рассказать нашим клиентам о шагах, которые должен предпринять заемщик для получения кредита на реализацию энергоэффективного проекта. Зачастую представители органов местного самоуправления, бизнеса и ОСМД, обладая малой долей информации, не решаются использовать инструменты льготного кредитования для обеспечения собственной генерации. Именно поэтому мы видим этот проект чрезвычайно важным и актуальным», — подчеркнул Андрей Соколов

«Мы рады участвовать в этой образовательной программе для предпринимателей, потому что благодаря осознанности наши граждане получат возможность воспользоваться грантовой поддержкой и развивать или поддерживать свой бизнес во время войны», — отметил заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства Виктор Катренич

Также на встрече с представителями территориальных общин, бизнеса и ОСМД спикеры презентовали свои программы льготного кредитования и рассказали о практических кейсах привлечения кредитного финансирования для их реализации.

«В этом году страна, как никогда, одновременно готовится к отопительному сезону и создание децентрализованной генерации является одним из ключевых направлений подготовки к зиме, определенным на государственном уровне», — прокомментировал директор Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк. — Не остается в стороне и Фонд энергоэффективности, весной мы запустили грантовую программу «ГринДим», направленную на внедрение альтернативных источников энергии в жилищном секторе. В рамках этой программы Фонд предоставляет гранты ОСМД и жилищным кооперативам в размере 70% от стоимости оснащения солнечных электростанций и тепловых насосов, которые устанавливаются в многоэтажках для выработки природной энергии для общих нужд зданий значительно расширил его возможности".

Отметим, что 3 октября Sense Bank, Министерство экономики Украины, Фонд развития предпринимательства и Фонд энергоэффективности подписали совместный меморандум, целью которого является совместная работа по повышению уровня осведомленности территориальных общин, бизнеса и ОСМД о существующих программах льготного кредитования энергетики.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами