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16 октября 2024, 8:10 Читати українською

Кабмин разрешил принудительно отчуждать землю для строительства укреплений

Кабмин одобрил законопроект, на период военного положения предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин одобрил законопроект, на период военного положения предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Фото: depositphotos

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Что предлагает законопроект

«Одобрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пользовании земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения», — сообщил Мельничук.

Изменениями вводится:

  • возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком — обременение в виде лишения собственника и землепользователя права пользования участком или его частью, находящейся в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при следующем его прекращение или проведение выкупа, или принудительного отчуждения земельного участка или его части.

  • определение особенностей принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или его частью), составление акта о принудительном временном лишении права пользования участком, порядок принятия решения о прекращении принудительного временного лишения права пользования им или о его выкупе.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+26
Я_ __
Я_ __
16 октября 2024, 9:26
#
Прикольно, так а, людині це будуть взагалі компенсувати грошима якось чи віджали землю і все?

Бо тоді простіше купити рушницю і нехай переможе найвлучніший, тому пішов кабмін з своїми такими антиукраїнськими постановами вслід за невігласом гетьманцевим.
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