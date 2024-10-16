Кабмин одобрил законопроект, на период военного положения предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин разрешил принудительно отчуждать землю для строительства укреплений
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Что предлагает законопроект
«Одобрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пользовании земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения», — сообщил Мельничук.
Изменениями вводится:
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возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком — обременение в виде лишения собственника и землепользователя права пользования участком или его частью, находящейся в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при следующем его прекращение или проведение выкупа, или принудительного отчуждения земельного участка или его части.
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определение особенностей принудительного временного лишения права пользования земельным участком (или его частью), составление акта о принудительном временном лишении права пользования участком, порядок принятия решения о прекращении принудительного временного лишения права пользования им или о его выкупе.
Комментарии - 1
Бо тоді простіше купити рушницю і нехай переможе найвлучніший, тому пішов кабмін з своїми такими антиукраїнськими постановами вслід за невігласом гетьманцевим.