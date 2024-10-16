Кабмин разрешил принудительно отчуждать землю для строительства укреплений

возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком — обременение в виде лишения собственника и землепользователя права пользования участком или его частью, находящейся в частной собственности, в условиях правового режима военного положения для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при следующем его прекращение или проведение выкупа, или принудительного отчуждения земельного участка или его части.