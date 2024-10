Крупнейшее IPO в Японии: Tokyo Metro привлекла $2,3 млрд

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

IPO стало крупнейшим в Японии с момента размещения акций SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, более чем на $20 млрд иен в 2018 году.

Бумаги Tokyo Metro были проданы по цене 1,2 тыс. иен при заявленном диапазоне размещения 1,1−1,2 тыс. иен. В общей сложности компания разместила 290,5 млн акций, причем 80% размещенных бумаг были проданы японским инвесторам, остальная часть — иностранным.

До момента IPO правительству Японии принадлежало 53,42% Tokyo Metro, городским властям Токио — 46,58%. После размещения акций их совокупная доля в компании сократится вдвое, отмечает Bloomberg.

Читайте: Крупнейшее IPO в Японии: Власти готовят к выводу на биржу Токийское метро

Организаторами IPO выступили Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. и японское подразделение Goldman Sachs Group Inc.

Tokyo Metro является оператором девяти линий метро, которые ежедневно перевозят более 6,5 млн пассажиров.