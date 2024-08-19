Крупнейшее IPO в Японии: Власти готовят к выводу на биржу Токийское метро

Правительство Японии и власти Токио готовят к выводу на биржу Токийское метро. IPO запланировано на октябрь и ожидается, что в результате публичного размещения акций метро получит рыночную отметку в $4,7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Что известно

Это будет крупнейшее IPO в Японии с 2018 года, когда на биржу вышло телекоммуникационное подразделение SoftBank Group ($23,5 млрд).

Токийское метро принадлежит японскому правительству (53,4%) и администрации метрополии Токио (46,6%).

По словам источников, владельцы метро планируют в течение недели организовать встречу брокерских компаний для обсуждения вопросов IPO и ожидают получить одобрение листинга от Токийской фондовой биржи уже в середине сентября.

Японское правительство планирует использовать средства от IPO для погашения облигаций реконструкции, выпущенных после землетрясения и цунами 2011 года.