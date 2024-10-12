Заработки контентмейкеров на OnlyFans достигли $20 миллиардов

Сервис OnlyFans с момента своего создания в 2016 году заплатил $20 млрд своим создателям контента. Об этом пишет Bloomberg.

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По словам главного исполнительного директора Кейли Блэр, компания возлагается на подписки, события с оплатой за просмотр или чаевые для своих создателей. Блэр добавила, что платформа позволяет пользователям выбирать, что они хотят смотреть.

По словам Блэра, более половины дохода компании приходится на микротранзакции, а не на подписки.

«Я думаю, причина, почему люди платят за OnlyFans, заключается в том, что они хотят сотрудничать с этими конкретными создателями. Это также из-за возможности кастомизировать контент или попросить сделать что-то специально для них», — сказала Блэр.