Украина получит $300 миллионов льготного финансирования от правительства Канады

Сегодня, 11 октября, Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Четвертое дополнительное соглашение с Правительством Канады по дополнительному кредиту в объеме 400 млн канадских долларов (около $300 млн). Средства будут привлечены через Административный счет МВФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Финансирование в рамках заключенного соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.

Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета.

«Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, оказывающим значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 достигает более $5 млрд», — отметил Марченко.