Как «Дія» меняет имена и даже пол украинцев в документах, и как исправить эти ошибки

В последнее время украинцы массово жалуются на ошибки в документах, которые подтягивает «Дія», а также различные реестры, к примеру, «Резерв плюс». Неточности разные — от неправильных имен и фамилий до «смены» пола и адреса. «Минфин» разбирался, почему возникают ошибки в электронных версиях документов и как их исправить.

Ошибки чаще всего всплывают в свидетельствах о рождении и паспортах. При этом в бумажных вариантах документов, как правило, все в порядке.

Какими могут быть последствия таких «опечаток»? Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко говорит: так как в Украине электронные версии документов в реестрах и приложении «Дія» приравнены к бумажным, любые ошибки могут существенно усложнить жизнь владельцам.

«К примеру, могут возникнуть проблемы при обслуживании в банках, оформлении отсрочки от мобилизации, выезде за границу, да и в целом при совершении любых операций, требующих документальной идентификации клиента. Поэтому, если вы обнаружили ошибку в документах, к примеру, в „Дії“, лучше не затягивать с ее исправлением», — отметила Анищенко.

«Владислава стала юношей Владиславом. Теперь повестку ждать?»

В приложении «Дія» постоянно расширяется функционал, подтягиваются все новые документы. Скажем, не так давно стали отображаться свидетельства о рождении, браке, дипломы и др. По мере того, как расширяется перечень документов, украинцы выявляют все больше ошибок.

«В свидетельстве о рождении, которое подтянулось в „Дію“, с удивлением обнаружила, что, оказывается, у меня мужской пол. При этом все остальные данные, в том числе имя, отображаются корректно», — рассказала «Минфину» киевлянка Марина.

Жительница столицы Татьяна говорит, что в свидетельстве о рождении ее дочери Владиславы поменяли не только пол — с женского на мужской, но и имя — девушка стала «Владиславом».

«Учитывая военное положение, такие ошибки не кажутся забавными. Теперь как? — повестку ждать», — возмущается Татьяна.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец рассказал, что они в своей практике сталкиваются с разного рода неточностями в электронных версиях документов достаточно часто.

«Из последних случаев — у человека в паспорте в „Дії“ была ошибка в фамилии. Поэтому его не смогли задержать, хотя он был в розыске. Еще один „кейс“ — к добропорядочному гражданину нагрянули с обыском из-за, якобы, неправильно указанного адреса в документах из электронного реестра», — рассказывает Кравец.

По словам Екатерины Анищенко, они не смогли оформить бронь для своего клиента, хотя на ее получение были все основания. «В „Реестр плюс“ была допущена ошибка в отчестве мужчины, поэтому в ТЦК сказали, что не могут оформить отсрочку, так как человек вообще числится умершим», — говорит адвокат.

Есть случаи, когда ошибки срабатывают для человека в плюс. Киевлянин Артур, у которого есть двое несовершеннолетних детей от второго брака, а ребенок от предыдущего брака несколько лет назад умер, с начала войны свободно выезжал за границу как «многодетный отец», а недавно смог покинуть страну и переехать во Францию.

«В реестрах, которые проверяли на границе, не было указаний о смерти третьего ребенка», — рассказал нам Артур.

Почему возникают ошибки в «Дії»

«Минфин» обратился в Минцифры с вопросом: почему появляются ошибки в «Дії».

Валерия Ткач, заместитель директора Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации, объяснила, что ошибки в документах, которые пользователи могут видеть в приложении «Дія», в большинстве случаев возникают из-за того, что есть неточности или некорректные данные в государственных реестрах, с которыми интегрировано приложение.

«Дія» не создает и не меняет эти данные, а только отображает информацию, которая уже есть в реестрах. Часто ошибки могут появляться в таких документах, как свидетельство о рождении, паспорт, идентификационный код и др. Это может быть связано с техническими сбоями или неточностями при первичном внесении данных или несоответствиями между разными государственными базами", — объяснила Валерия Ткач.

«Основных причин две — «человеческий фактор», когда ошибку допустили при первичном внесении документов, а оно происходило вручную, или технический сбой. Но ключевая — именно первая. При формировании реестров в них вносили огромный массив данных, не всегда их корректность перепроверяли.

Поэтому и ошибок так много. В теории, все случаи таких «опечаток» должны тщательно расследоваться — кто, когда и на каком этапе допустил оплошность. И не было ли намеренного внесения неправильной информации по «заказу» владельца документов", — считает Кравец.

Последствия «опечаток» в документах

По словам Екатерины Анищенко, поскольку электронные версии документов в государственных реестрах и «Дії» законодательно приравнены к бумажным, разного рода ошибки и неточности могут существенно осложнить жизнь владельцу.

«К примеру, человеку могут отказать в обслуживании в банке или не выпустить за границу», — говорит Анищенко. В целом, по ее словам, могут возникнуть проблемы при любой процедуре, связанной с предъявлением документов, включая оформление соцпомощи, сделки купли-продажи и др.

Даже если человек имеет при себе бумажные версии документов, но они не совпадают с данными в электронных вариантах из реестров, операции или сделки могут поставить на «стоп» — до выяснения обстоятельств.

Самые серьезные последствия — при выявлении ошибок в паспортах, так как именно эти документы требуется предъявлять в различных инстанциях чаще всего.

Если «опечатка», к примеру, в свидетельстве о рождении, то для совершеннолетнего украинца она не столь проблемная, так как основным документом все же является паспорт. Но вот, скажем, при оформлении разрешения на выезд за границу ребенка, могут возникнуть сложности.

Что касается банковского обслуживания, то в пресс-службе «Глобус банка» «Минфину» сказали: «Дія» не заменяет оригинальные (бумажные) документы, хотя задумка изначально и была отчасти именно такой. Все банковские продукты требуют оригиналов документов. Поэтому проблем с обслуживанием при наличии оригиналов документов быть не должно". Но там все же посоветовали — если ошибка в электронных версиях документов обнаружится, лучше не тянуть с ее исправлением.

Анищенко также говорит, что любые неточности, выявленные в электронных документах в «Дії» или реестрах, лучше оперативно исправлять. «Иначе, могут возникнуть проблемы при идентификации и верификации, даже если у вас при себе есть „правильные“ версии бумажных документов», — добавил Кравец.

Как исправить ошибки в «Дії»

По словам Валерии Ткач, для исправления ошибок и неточностей человеку нужно обратиться к органу, ответственному за ведение соответствующего реестра, к примеру, в отдел регистрации актов гражданского состояния или другие госучреждения (Минюст и его территориальные органы, исполкомы сельских, поселковых, городских советов, районные госадминистрации, Центры предоставления административных услуг по месту проживания). «Там могут помочь проверить и исправить данные в реестре. После того, как внесут изменения, корректная информация автоматически отобразится в приложении «Дія», — уточняет она.

В «Дії» дают следующий алгоритм:

В случае выявления в ведомостях Единого государственного реестра ошибки (описки, грамматической, арифметической и др.), допущенной субъектом государственной регистрации, заявитель должен сообщить об этом субъекту госрегистрации. Он проверяет соответствие ведомостей ЕГР информации, содержащейся в документах, на основании которых внесли информацию.

Для этого нужно подать письменное заявление об обнаружении ошибки и оригинальный документ.

Если факт несоответствия подтвержден, субъект государственной регистрации бесплатно исправляет допущенную ошибку в день получения заявки.

Если ошибка допущена не по вине субъекта государственной регистрации, заявитель оплачивает 30% от административного сбора, предусмотренного частью первой статьи 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» (87,6 грн). В этом случае к письменной заявке на исправление ошибки нужно добавить еще и документ, подтверждающий внесение платы. Если таковой не предоставлен, в исправлении ошибки могут отказать.

Если в исправлении ошибки вам отказали, можно подать жалобу в Минюст или Окружной административный суд.

Основная проблема, с которой сталкиваются украинцы, которые пытаются исправить ошибки в электронных документах, — очереди в госорганах. Скажем, киевлянка Татьяна, которая исправляла ошибки в свидетельстве о рождении дочери, провела в ЗАГСе несколько часов.

«Сама процедура исправления была быстрой. Я написала заявление и предъявила „правильное“ бумажное свидетельство. Но вот чтобы попасть в кабинет, пришлось подождать пару часов», — рассказывает Татьяна.

Для исправления ошибок можно обратиться и напрямую в службу поддержки «Дії», хотя там подобные заявки и не особо приветствуются.

«Мы везде коммуницируем, говорим о том, что „Дія“ не хранит данные, а подтягивает их из реестров», — пояснила Ткач.

В то же время киевлянка Марина, которая обратилась в службу поддержки «Дії» напрямую, смогла исправить ошибку в свидетельстве о рождении.

Для этого она подала заявку, выслала копии паспорта и оригинала свидетельства о рождении, а также идентификационный код. После этого ей сообщили, что сами подали обращение в Государственный отдел регистрации актов гражданского состояния. В тот же день ошибку исправили, хотя изначально предупреждали, что процесс может занять до трех дней. При этом все вопросы удалось решить в электронном режиме — никуда ходить не пришлось.